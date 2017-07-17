Рустам Конзошев и Игорь Казанин стали бронзовыми призерами Кубка мира по самбо

Кубок мира на призы Президента Казахстана по самбо среди мужчин и женщин завершился в Астане, в нем участвовало 200 спортсменов из 16 стран мира.

Спортсмены из Республики Алтай Рустам Конзошев и Игорь Казанин стали бронзовыми призерами по боевому самбо. Рустам Конзошев является мастером спорта по боевому самбо, победителем чемпионата Европы и России в Сибири. В весовой категории до 57 кг ему победить не удалось, а спортсмена из Казахстана Рустам одолел со счетом 5:3, и в борьбе за третье место одержал победу над спортсменом из Киргизии, пишет сайт правительства РА.

Второй спортсмен из Республики алтай Игорь Казанин в весе до 52 кг боролся три круга. Тренер спортсменов, отметил, что такое результативное участие в данных состязаниях является высоким достижением для них.

По итогам соревнований, сборная команда России заняла третье место уступив Казахстану и Узбекистану.