Несколько сюжетов о Горном Алтае вышли на Первом канале в программе «Доброе утро»

Ряд сюжетов о Горном Алтае вышел на Первом канале, в программе «Доброе утро». Все они подготовлены в рамках специальной тематической рубрики «Путеводитель по Республике Алтай», сообщает пресс-служба Алтайского заповедника.

Первый сюжет знакомит зрителей утренней программы с ландшафтами урочища Кызыл-Чин, долиной реки Чулышман, перевалом Кату-Ярык, Телецким озером и водопадом Корбу. Второй – посвящён реке Катунь и организации сплавов для туристов. В третьем сюжете съёмочная группа Первого канала совершает настоящее восхождение на ледник Большой Актру.

Отдельный день из 8-ми дней, проведённых в регионе съёмочной группой, был посвящён съёмкам на Телецком озере, на территории Алтайского биосферного заповедника. Сопровождала группу заместитель директора по экологическому просвещению Алтайского заповедника Светлана Щигрева.

Представители главного телеканала страны посетили на территории Алтайского заповедника кордон Челюш, водопад Корбу, центральную усадьбу заповедника – село Яйлю. В этот день корреспондентом Первого канала Сергеем Абрамовым-Сотником было взято телеинтервью у представителя общины коренного малочисленного народа (КМН) Алтая тубаларов Ольги Чалбиной и замдиректора по экологическому просвещению Алтайского заповедника Светланы Щигревой.

Сюжеты о Горном Алтае покажут в программе «Доброе утро» на Первом канале.

Сюжет «Многоликий Алтай» (от 3 июля 2017 года) - https://www.1tv.ru/shows/dobroe-utro/reportazh/mnogolikiy-altay-dobroe-utro-fragment-vypuska-ot-03-07-2017

Сюжет «Вниз, да по речке» (от 10 июля 2017 года) - https://www.1tv.ru/shows/dobroe-utro/reportazh/vniz-da-po-rechke-dobroe-utro-fragment-vypuska-ot-10-07-2017

Сюжет «Алтай, 3000 метров над уровнем моря» (от 12 июля 2017 года) - https://www.1tv.ru/shows/dobroe-utro/reportazh/altay-3000-metrov-nad-urovnem-morya-dobroe-utro-fragment-vypuska-ot-12-07-2017