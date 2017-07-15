Прошел второй митинг против Бердникова

15 июля в 11 часов у здания "Голубого Алтая", как и было заявлено ранее, состоялся митинг за отставку действующего Главы Республики Алтай Александра Бердникова.



На площадке у реки (другого места для мероприятия админстрация города снова не согласовала) собралось порядлка 120 человек. Ведущим был депутат Горно-Алтайского городского Совета депутатов Василий Кудирмеков, среди выступавших - интернет-деятель Андрей Адарин, учредитель газеты "Листок" Сергей Михайлов, аймак-башчи Майминского района Елена Мамашева, аймак-башчи Чойского района Мария Ельденова и другие. В толпе присутсвующих были замечены также общественный деятель Владимир Петров, депутаты ГС-ЭК РА Виктор Ромашкин, Василий Манышев, министр сельского хозяйства РА Александр Манзыров.

В конце мероприятия, длившегося порядка часа, была принята резолюция о повторном обращении общественности в адрес Правительства РФ и Президента РФ с просьбой о снятии с должности Главы РА Александра Бердникова. Было также заявлено, что 2 сентября состоится еще один митинг по данной теме.

Более подробный материал в скором времени появится на нашем сайте и в бумажной версии "Листка".

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