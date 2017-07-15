15 июля в 11 часов у здания "Голубого Алтая", как и было заявлено ранее, состоялся митинг за отставку действующего Главы Республики Алтай Александра Бердникова.
На площадке у реки (другого места для мероприятия админстрация города снова не согласовала) собралось порядлка 120 человек. Ведущим был депутат Горно-Алтайского городского Совета депутатов Василий Кудирмеков, среди выступавших - интернет-деятель Андрей Адарин, учредитель газеты "Листок" Сергей Михайлов, аймак-башчи Майминского района Елена Мамашева, аймак-башчи Чойского района Мария Ельденова и другие. В толпе присутсвующих были замечены также общественный деятель Владимир Петров, депутаты ГС-ЭК РА Виктор Ромашкин, Василий Манышев, министр сельского хозяйства РА Александр Манзыров.
В конце мероприятия, длившегося порядка часа, была принята резолюция о повторном обращении общественности в адрес Правительства РФ и Президента РФ с просьбой о снятии с должности Главы РА Александра Бердникова. Было также заявлено, что 2 сентября состоится еще один митинг по данной теме.
Более подробный материал в скором времени появится на нашем сайте и в бумажной версии "Листка".
Людей было мало, человек 120-150. Насчёт "провалился" - не скажу, настроение у людей было боевое.
А тему эту мы закроем ПО УХОДУ БЕРДНИКОВА,
. Есть хорошая русская пословица---на бога надейся но сам не оплошай. Как говорят---начало есть конец будет.
Ой, и не говори. Такие, как ты на оккупированной немцами территории тоже, наверное, "энергию отдавали на воспитание своих детей, общению с ними". Потом, правда, до конца жизни объяснялись, почему партизанам не помогали.
ЛИХА БЕДА НАЧАЛО
Никогда у нас ничего по хорошему не бывает.
Вот и теперь опять в подвале зажравшихся перестреляют, или черень лопаты в сраку вставят.
Посланник брел в пустить айилов
И русло жизни обновлял!
Ойроты ждали кладь овинов;
Вор пожеланья предрекал?
Сам ты несчастный, живёшь и терпеть дураков , которые могут фас сказать на тебя следсвенному, налоговой и тебя рвать будут, ни за что. Вот чего ты боишься, оскорбление тебе не страшно. Как страшны у власти бердниковы
А что хотя бы у памятника Чорос-Гуркина не дают? Что там придумала администрация чтоб отказать. А на площадь загнали батуты. Там в администрации придумывают отмазки, больше то кто додумается.не ахламенок же
Ну, а тех дураков, которым дурак-бердников, "фас!" скажет, предлагаете терпеть? Почему же они действуют по дурацкой указке, променяв честь на стабильно высокий оклад?? СК, Налоговая, ФСБ, МВД и другие структуры, обладающие властью воздействия на подконтрольное население - все они купленые за зарплату высокую, в обмен на честь и совесть человеческую..
Сергей, всё не как времени нет добежать до редакции. Вот ты мне скажи, кроме возмущённых криков какие то действия были? Может кто в прокуратуру или в суд заявление подал о защите чести и достоинства? Очень сомневаюсь. Если я не прав, выложи пожалуйста скан заявления.
И ещё. Губернатор выборная должность. Может опять я что то упустил и уже зарегистрирована инициативная группа по проведению референдума об импичменте губернатору.
Если этого нет то я всё больше буду утверждаться во мнении что тебе (извини что на ты) просто нужен шум и на население республике тебе абсолютно всё равно.
Отзыв Алтаева на мою писанину мне не интересен
Насколько мне известно, да, было несколько заявлений. Подробности знает В.Д.Кудирмеков. Нам пока, насколько я помню, сканов никто не приносил.
По референдуму (голосованию) об отзыве. Это идея Семёна Танытпасова. Как подаст - напишем. Там много юридических заморочек.
Я сам занимаюсь референдумами по возврату выборов мэров, причём В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ. Почти неделю был в Москве - по этому поводу и по выдвижению списка в гор.совет. На всё нет ни времени, ни сил.
В редакцию - заходите. Лучше после обеда. Ещё лучше заранее позвонить мне на 8-913-999-8617
ВЫ закон о ФСБ читали? Нет? Тогда о чём с Вами говорить?