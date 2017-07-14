Курящие пятиклассники, праздничные свечи и другие причины пожаров в регионе

В списке детских развлечений огонь стоит далеко не на последнем месте. На практике огнеборцы нередко сталкиваются с трагическими последствиями таких опасных игр. Учащаются такие случаи во время летнего отдыха детей и каникул в течение учебного года.

В селе Усть-Кан во время каникул, ученик первого класса и его младший братик, оставленные дома без присмотра родителей, нашли праздничную свечу и зажгли её в родительской спальне. Результат баловства - сгоревшая комната, рассказывает сайт республиканского МЧС.

В селах Балыктуюль и Ябоган детские развлечения со спичками привели к возгоранию сена.

В Горно-Алтайске пятиклассники курили на крыше не эксплуатируемой пилорамы. Брошенный окурок привел к возгоранию строения.

Как показывает практика, часто такие пожары происходят из-за отсутствия навыков у детей осторожного обращения с огнем, недостаточным контролем за их поведением со стороны взрослых.

В возрасте от трех до семи лет дети в своих играх часто повторяют поступки и действия взрослых, имитируя их труд. Стремление к самостоятельности особенно проявляется в то время, когда дети остаются одни. Нельзя быть уверенным, что ребенок, оставшись один дома, не решит поиграть с коробком спичек или зажигалкой, не захочет поджечь бумагу, свечу, не устроит костер, который он видел в лесу.

В старшем возрасте нередки случаи, когда в попытке стать взрослым и самостоятельным, подростки начинают в тайне курить. При этом от страха быть замеченным, бросают тлеющие окурки куда придется.

Родителям следует помнить, что если пожар произошел в результате безнадзорности детей с причинением кому-либо ущерба, то они несут ответственность в установленном законом порядке.

Уважаемые родители, именно вы можете предотвратить возможные трагедии. Не показывайте детям дурной пример, не курите при них. Храните спички в местах, недоступных для детей. Если у вас есть малолетние дети, ни в коем случае не оставляйте их дома одних.

Детям постарше необходимо объяснять к чему могут привести игры с огнем. Как говорят: «Запретный плод сладок!», поэтому полезнее объяснить еще раз ребенку о подстерегающей его опасности, таящейся в коробке спичек, зажигалке, чем просто сказать: «Нельзя!»

Личным примером учите детей соблюдению привил пожарной безопасности. Только большой заботой о наших детях мы сможем предупредить пожары от детской шалости с огнем, сохранить свой дом, имущество и самое дорогое – жизнь ребенка.