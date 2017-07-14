Суды Республики Алтай будут направлять аппеляции в Томск

Пленум Верховного суда России одобрил законопроект о создании отдельных кассационных и апелляционных судов. Границы судебных округов, которые предлагает создать Верховный суд, не будут совпадать с границами федеральных округов, сообщает Коммерсант.

Согласно законопроекту, кассационные суды будут расположены в Калуге, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Пятигорске, Казани, Перми, Кемерово и Владивостоке. Апелляционные суды появятся в Воронеже или Иваново, Санкт-Петербурге, Краснодаре или Сочи, Нижнем Новгороде и Томске.

Апелляции судов Республики Алтай будут анализировать в Томске, также туда будут направлять аппеляции Бурятия, Тыва, Хакасия, Якутия, Алтайского, Забайкальский и Красноярский, Камчатский, Хабаровский и Приморский краевые суды, аппеляции Иркутского, Кемеровского, Новосибирского, Омского, Томского, Амурского, Магаданского и Сахалинского областных судов, а также суда Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа, Восточно-Сибирского, Дальневосточного и Западно-Сибирского окружных и Тихоокеанского флотского военных судов.