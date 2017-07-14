Александра Бердникова могут показательно отправить в отставку осенью

Осенью в досрочную отставку могут уйти еще до пяти губернаторов, рассказали Znak.com два собеседника, близких к администрации президента.

«На данном этапе есть примерно 15 самых проблемных территорий, из них выберут около пяти человек и показательно отправят в отставку перед стартом президентской кампании», — рассказывает один из собеседников издания о планах внутриполитического блока администрации президента.

Второй собеседник подтверждает эту информацию и говорит, что выбирать губернаторов, которых отправят осенью в отставку, будут исходя из комплекса критериев — от экономического состояния региона до личного рейтинга и наличия конфликтов в элитах.

Различные собеседники, взаимодействующие с управлением внутренней политики администрации президента, среди возможных кандидатов на отставку Znak.сom назвали Александра Карлина (Алтайский край), Виктора Назарова (Омская область), Виктора Толоконского (Красноярский край), Игоря Кошина (Ненецкий АО), Рашида Темрезова (Карачаево-Черкессия), Александра Бердникова (Республика Алтай), а также губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, у которого, впрочем, с рейтингами все хорошо (однако слухи об отставке Воробьева возникают раз в несколько месяцев весь последний год).

Экс-глава территориального управления администрации президента Андрей Колядин (сейчас он плотно сотрудничает с близком к Кремлю Экспертным институтом социальных исследований) сказал Znak.com, что осенью действительно могут произойти несколько отставок губернаторов. Среди глав регионов, которые, на его взгляд, могут оказаться в сложной

Прошлая волна губернаторских отставок произошла в конце этой зимы. Сменились главы Рязанской, Новгородской областей, Бурятии, Пермского края, Карелии, причем был использован новый формат: губернаторы собирали пресс-конференции в регионе, где сами объявляли о своем решении уйти в отставку. В кулуарах говорили, что текст заявлений губернаторам присылали из Москвы и не разрешали от него отступать.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев считает, что отставка новой «пятерки» в губернаторском корпусе все-таки маловероятна — это слишком много, однако губернаторы в зоне риска есть.

«В первую очередь это те, кто непопулярен у населения. Население территорий, где высокий запрос на обновление, по-разному могут выразить протест против надоевших глав регионов. Есть риск, что президентские выборы могут быть использованы для выражения этого запроса. Перечислять самых непопулярных не буду, чтобы не быть обвиненным в ангажированности. Но любой серьезный эксперт знает эти фамилии», — говорит Калачев.

Политолог Аббас Галлямов считает, что перестановка в губернаторском корпусе осенью, на старте президентской кампании, сыграет положительную роль для президента Владимира Путина — считается, что он намерен баллотироваться на новый президентский срок в марте 2018, сценарий кампании уже прорабатывается в Кремле.

«Губернаторские отставки помогут Путину вернуться в символическое пространство российской политики. Пока избирателям кажется, что он занимается только международными отношениями, а на внутренние дела внимания вообще не обращает. Одной „прямой линией“ и несколькими поездками в регионы ситуации не исправить, и отставки здесь придутся как нельзя кстати. Отставка губернатора — событие драматичное и сугубо внутрироссийское. Про конкретные регионы сказать сложно, их много. Собственно, в половине из них можно смело снимать губернаторов, и население будет только благодарно. Хорошо работающие губернаторы находятся в явном меньшинстве», — считает Галлямов.