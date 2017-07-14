Дожди, грозы, град и ветер. МЧС просит граждан соблюдать меры безопасности

По данным Горно-Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 14 и ночью 15 июля ожидаются дожди, грозы, при грозах сильные дожди, местами град, усиление ветра до 13-18 м/с, в горах и на перевалах до 23 м/с.

Возможны нарушения в работе систем энергоснабжения и жизнеобеспечения населения, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, ограничения движения на автомобильных дорогах и перевалах, падение слабозакрепленных конструкций, пишет сайт ГУ МЧС по РА.

Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, аварийных служб, объектов жизнеобеспечения, а также туристических баз и агентств проинформированы об ухудшении погодных условий. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры. Туристам рекомендовано воздержаться от проведения маршрутов в период неблагоприятных метеорологических явлений.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «101».