Беглый преступник из Республики Алтай попался в Омске

Вечером 11 июля в Омске патрульная группа Росгвардии заметила на ул. Спортивный проезд странного прохожего. Мужчина, увидев стражей правопорядка, занервничал и попытался ускоренным шагом скрыться из поля зрения. Гражданина остановили, попросив предъявить документы. Выяснилось, что это вовсе не омич, а житель Республики Алтай, который более года находится в федеральном розыске. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, мужчина уже был судим и отбыл наказание за продажу наркотиков. В прошлом году он снова попался за их незаконное хранение. Боясь, что опять попадет в тюрьму, житель Горно-Алтайска бросился в бега и «залег» в Омске.

Задержанного передали в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Источник: БК.Ру