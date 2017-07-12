Александр БРЕХОВ: «Сохранить человеческое в человеке»

- Александр Михайлович, увидев вас в качестве организатора фестиваля поэзии в Мульте 1-3 июля, зная, что вы классический музыкант и поэт, была приятно поражена тем, как вы прекрасно со всем справились. Творческая сторона вашей натуры замечательно сочетается с лидерскими качествами.

- Оглядываясь в прошлое, мы стремимся познать себя. Я понял о себе две вещи. Для меня важна работа со звуком и словом, требующая сосредоточенности… Я человек кабинетный по большому счету, мне необходимо одиночество, и это с детства. Но когда я ныряю в загадочные творческие сферы, напитываюсь ими, выныриваю - то понимаю, что мне нужны люди. Для того чтобы им что-то прочесть, сыграть, что-то сделать вместе. И в музучилище, и в армии меня всегда выбирали комсоргом. Люблю работать с людьми - это тоже моя музыка.

Два соседних звука на клавиатуре сами по себе бывают очень хороши, но если их одновременно нажать - созвучие режет уши. Так и с людьми: порой нельзя ставить рядом, нельзя соединять двух самих по себе отличных людей. И в этом организационное искусство.

- Секрет успеха вашего фестиваля - именно в соединении созвучных друг другу людей. Расскажите о том, как все начиналось.

- Несколько лет назад мы с Джаной пошли в Замульту нарвать чабреца по берегу Катунушки и зашли на чай к Игорю Муханову и Алене Цами. Он член Союза писателей России, я тогда еще не был в Союзе. Сидели, разговаривали о том, какую пользу мы можем принести для наших сел и для района, и вдруг кто-то сказал: "А давай организуем фестиваль поэзии?" "А давай!". Творческие погружения - это всегда тайна, но мы ведь что-то еще можем дать людям как общественные деятели!

- Вы попали в точку - в Горном Алтае много музыкальных, праздничных традиций, связанных в том числе с народными праздниками, а вот поэтического фестиваля и не было. Хотя много пишущих людей.

- Мы уже знали, что есть пишущие люди в Баштале, Коксе, Чендеке… Игорь и Алена с этой идеей поехали в районный комитет по культуре. Их хорошо приняли. Первый фестиваль был в Усть-Коксе, продолжался он три часа. Но здесь еще нужно знать специфику района: вроде долина небольшая, но рейсовых автобусов нет. В выходные автобусы вообще не ходят, только в будни. В 8 утра едешь в Коксу, в 12 автобус идет назад, и больше уже ни на чем не уедешь, если ты "безлошадный", как я. И это касается не только Мульты.

На первом фестивале были только люди из нашего района, кого мы успели известить. На втором уже приехала целая группа из Онгудайского района - с тянарами, стихами, прибаутками. Так что жанровые рамки с самого начала сложились достаточно широкие, но мы очень жестко сразу дали установку, что не будем собирать бардов. Я как классический гитарист бывал на бардовских фестивалях. Мне всегда говорили, что у меня не бардовские песни и я воспринимал это как комплимент. В конце концов, меня учили композиции.

- Поклонники бардовской песни, возможно, будут разочарованы, но действительно, если не брать поэтов-бардов самого высокого уровня, стихи, исполняемые авторами под гитару, как правило, слабоваты, хотя они красиво преподносятся, украшаются мелодией, голосом. Однако вернемся к фестивалю. Он находится в стадии становления - "дышит почва и судьба"? Вот в такой форме - три дня, обширная программа, в который раз он проводится?

- Четвёртый год. В первые годы было так: три часа - и по автобусам, по деревням. Но количество людей неуклонно прибавлялось. Появились свои традиции, находки. Открытие для всех, в том числе жителей Мульты, - яркий праздничный концерт. Полина Волошина из Москвы исполнила собственную балладу об Алтае. Она уже второй раз выступила как гость фестиваля. Но событием стало её участие в авторских слушаниях, где она представила довольно сильные тексты.

Вообще, людей посылает нам сама жизнь, она дает добавочную краску в нашу палитру. Например, за день до фестиваля мы познакомились с путешествующим профессиональным балалаечником Анатолием Казаком, так на Мульте прозвучал дуэт гитары и балалайки. Но мы не пускаем все на самотек: большую часть участников приглашаем заранее, составляем список выступающих, почасовой план. Фоторепортаж VII фестиваля сделали три замечательных человека, не будет преувеличением назвать их сотрудниками: Андрей Илларионов, Вячеслав Картинкин и Вацлав Левицкий. Плюс ко всему, Вацлав снял и видео двух главных дней. Светлана Макуха была соведущей закрытия. Традиционно завершал гала-концерт "Друг фестиваля поэзии" (специальная номинация), певец Уймонской долины Алексей Чичаков.

- В общем, все продумано, но не исключается и момент импровизации?

- Да. Так у нас появился нынче Вячеслав Лощилов, рок-бард из Юрги. Мы с ним друзья "ВКонтакте", я написал ему приветствие, и он приехал, добавив в букет фестиваля аромат своего творчества. Ведь есть авторы, которые не могут свои стихи преподнести иначе, чем в песне. Поэтому у нас есть номинация "Поющий поэт". В этом году ему на эти же дни пришло приглашение на фестиваль "ВотЭтно", там большая сцена, больше публики, но он выбрал фестиваль поэзии.

Я сказал, что мы с Лощиловым друзья "ВКонтакте", и это звучит немного смешно. На самом деле мы друзья по жизни, но - что более важно - по сцене. Последний раз мы выступали на одной сцене с ним и Алексеем Чичаковым в конце прошлого года в Новосибирске на фестивале "МореВнутри". А сценическое братство в чём-то подобно воинскому.

Или вот Павел Александрович Кедичинов. Человек пасет отару, чтобы к нам приехать, он подменился с напарником. У всех свои дела, заботы, но важно, что выбираешь, что считаешь главным... Все участники фестиваля трудятся в разных сферах, но существует потребность выразить себя в поэтическом творчестве. Здесь они могут высказаться, чему-то поучиться, чему-то научить других. Наш фестиваль к этому располагает.

- Всегда нечто рождается в атмосфере, когда люди сидят и слушают что-то вместе. Кто-то объединяет свои энергии на рок-концертах, концертах поп-музыки. А здесь собираются люди, которые с большим вниманием впитывают в себя негромко сказанное поэтическое слово. Для них это очень ценно. Хотя Мульта довольно отдаленное село, но на фестивале в ней можно было изучать географию России. Был даже один молодой человек, москвич, живущий уже четыре года по большей части в Индии. Он сидел в зале все дни и внимательно слушал. Но как всегда в таких случаях, когда все удачно и незаметно организовано, за этим стоит большой труд и расходы. Главный груз упал на ваши плечи и на главную кормилицу фестиваля, если можно так выразиться, Джану Чуровну Ильдину, которая готовила очень вкусные обеды. Вы придумали так, что обед должен быть совместной трапезой, что люди в течение всего дня переходят от одной формы общения к другой, совершают вместе прогулки.

- Вы совершенно правы, Александра Александровна, нынче мы акцентировали внимание на общении авторов и слушателей фестиваля. Во второй рабочий день провели нечто вроде "Круглого стола" или диспута перед часом классической музыки.

Позвольте мне несколько углубить наше интервью и приоткрыть тему диспута для заинтересованного читателя, в ком не дремлет ипостась мыслителя, таких людей немало у нас в республике, Кроме золотого тельца, этого ветхозаветного ящера, вдруг вылезшего из доначальной пещеры хаоса и восставшего сейчас над миром, мы ещё наблюдаем и слышим колоссальную демагогию вокруг пятого и уже шестого технологического уклада, при котором человек не нужен будет даже как работник, как раб, ибо производительность труда робота в десятки, а то и в сотни раз выше. Посмотрите: это не фантастика XX века, а реальность XXI-го.

Мы уже видим плоды той на государственном уровне поставленной задачи, которая звучит как "всеобщая компьютеризация". Пройдите по нашей Мульте днём или ближе к вечеру: всё реже увидите играющих детей, услышите их задорные крики и визги, зато всё чаще заметите притулившегося где-то на завалинке под черёмухой мальчика или девочку со смартфоном в руках.

Идеологи нового мирового порядка доходят до таких высот собственного красноречия, что объявляют человека - читай, и саму человечность - архаикой и примитивом, а где-то в неких тайных сколковских лабораториях уже полным ходом производятся дерзкие опыты по оцифровке человеческого сознания, и, возможно, уже давно не на крысах и "овечках Долли". Посмотрите под увеличительным стеклом на намерения этой лженауки, и вы поймёте, что человека хотят отформатировать и сделать из него гаджет.

Современное так называемое искусство уже кишит компиляциями, в которых вдохновение (как нечто данное свыше, чудесным образом) подменяется серией бесконечных вариативных конструкций и повторов.

На диспуте, проведённом 2 июля - как раз в день 140-летия великого австрийского писателя и мыслителя Германа Гессе - нам удалось в некоторой степени раскрыть эту тему о новых вызовах современности. Какая сверхзадача актуализируется перед искусством вообще и перед каждым творцом? Как бы странно это ни прозвучало "в век высоких технологий", задача такова: уберечь, сохранить человеческое в человеке. Отстоять право человека на чувствознание, на вдохновение и иеровдохновение. Удержать на высокой ноте планку, заданную нашими предшественниками - мастерами русского и мирового искусства. Не забудем, что именно русское искусство привнесло в культуру человечества такой канон, явление как совесть - связь человека с его высшим сокровенным началом. Началом мужества, сострадания и Общего Блага.

Здесь уместно вспомнить поговорку уймонских староверов, которую приводит в своей книге "Мудрость Уймонских староверов" Раиса Павловна Кучуганова: "Где стыд, там и совесть". А представители современного псевдоискусства любят, - извините за выражение, но точнее не скажешь, - выносить нижнее бельё на показ.

Какова ситуация в культуре и искусстве? Некогда государственные творческие Союзы писателей, композиторов, художников в самом начале "перестройки" были переведены в ранг общественных организаций, отрезаны от финансирования и госзаказа на создание прекрасного и вечного. Зато на сцены филармоний и Кремля, в выставочные залы, под лощёные обложки, на экраны ТВ хлынули перформансы, экс-чёрные квадраты, все "-измы" бесовщины, "все оттенки голубого"... И всё это можно считать "социальным заказом" нынешней антинародной власти. Конечно, это - диверсия, как и на всех других фронтах новейшей битвы за человечность.

Это беда. С этим надо кончать. Никогда предатель не сыграет героя и пошляк не споёт о чистоте. А рождённые для чистой науки и искусства моментально оказались в андеграунде и в нищете. Сам Человек, который звучит гордо, оказался невостребованным, не вписывающимся в рынок, лишним.

Мы должны возрождать духовность, человечность, и в утверждении этого мы видим смысл ежегодных мультинских поэтических чтений. А если некто скажет нам, мол, не слишком ли много вы на себя берёте, то я отвечу: кто, если не поэты, напомнят, явят и вновь подарят человеку космическое право на дерзание?!

Я настаиваю всегда на том, что для художника закрытых тем нет. При условии, что этическое чувство его совершенно, а эстетический вкус заточен, как штык-нож пехотинца перед рукопашной. Как литератор понимаю, что должен знать положение в России и в мире, и не через телевидение, где зачастую транслируются ложь и провластная пропаганда, а реально, узнавая на специальных сайтах. Но! Я не хочу превращать форум поэтов в политклуб.

Мы говорим о главном: о положении России и мира, о беде, нас постигшей. Именно мы, литераторы, должны найти простое и доступное каждому такое слово, которое внесёт здоровую ясность в умы, для чего и призван писатель. Это сверхзадача. Пусть кто-то родит это слово, которое поставит все с головы на ноги на нашей родине многострадальной. И когда называют наш народ ватниками, меня задевает это лично. Все люди чувствуют звук, музыку, слово, искусство. Народ - это чистый светлый ребенок, но помести его в дурные условия, как нынче, что, как вы думаете, с ним станет? Мы рассматриваем рождённых для работы со словом людей как достояние России, носителей, хранителей и творцов родного языка, а так же мыслителей, которые задают своему окружению и этносу ту планку нравственности, ниже которой нельзя опуститься, ибо там - самоедство и деградация.

- Кто вам помогает? Я вижу, что люди приносят какие-то пироги, лепешки, все радуются и гордятся, что в их селе такое событие как фестиваль поэзии.

- Завклубом Наталья Григорьевна Байданова испекла блины, Полина Ивановна Ерёмина, социальный работник, напекла вкуснейших пирогов. Боровиковы - Фёдор Лукич и тётя Валя, его супруга, дали для общего стола и солёных огурчиков, и грибочков, и капусточки! Ольга Морозова, сотрудник Усть-Коксинской районной библиотеки, написала сценарий и профессионально как ведущая провела торжественное открытие. И это человек сделал бесплатно, от души. В этом году мы с Джаной Чуровной пятерых своих петухов завалили - это не магазинные бройлеры, поэты кушали настоящую курятину… Роберт Кыпчаков, друг, депутат, приехал незадолго до фестиваля, дал денег на продукты… В прошлые годы нам по барану привозил Александр Кыпчаков. Так и говорит: фестиваль кормить. Даже люди, далекие от литературы понимают то, что мы делаем. Большую поддержку и одобрение мы получаем от старосты нашего села Зинаиды Афанасьевны Лопатиной и депутата Верх-Уймонского поселения Ольги Шевчук. Низкий всем поклон за поддержку искусства!

Мы ищем новые формы финансирования, хотя что их искать - это вечные, древние формы сотрудничества и кооперации ресурсов, возможностей и идей. Не устаю повторять формулу южноуральского поющего поэта Сергея Журавлёва: "Спонсоры нам не нужны, нам нужны - меценаты". Все, кто нам помогают, - это и есть меценаты, они порой делятся последним, и тем бесценнее их дары. Где как не здесь, в этой чистоте можно творить! Я мечтаю, чтобы в нашей долине был построен большой концертный зал-амфитеатр и чтобы люди со всего мира съезжались сюда и шли, не помяв травки, дабы послушать великую музыку и великую поэзию.

Беседовала Александра СТРОГОНОВА

На фото Александр Брехов, фото Вацлава ЛЕВИЦКОГО