О том, что было

Продолжение. Начало в №23.

Весь световой день мы находились в институте, столовались в студенческой столовой, сюда приходили лишь заночевать. На ночь сени дома запирались на крючок, чтобы не докучать стуками хозяевам, мы являлись в заранее условленное время.

Мой напарник оказался весьма набожным и милым парнем, спортом и культпоходом не увлекался, носил скрытно от глаз институтских активисток большой нательный крест. Ему нравился замкнутый образ жизни, что соответствовало и мне. По его словам, он учился православной русской школе под г. Харбином в Китае, где в выходные дни с родителями посещали храм и слушали там проповеди священников.

В 1955 году отношения между СССР и КНР были самыми «теплыми». В ту пору русским эмигрантам позволено было на добровольной основе возвратиться на историческую родину. Родители Коли выехали с тремя сыновьями в СССР, не взяв дочери. Они выбрали степные районы Алтайского края. Сестра Николая осталась в Китае, так как она была замужем за китайцем, имела детей. Двое братья и отец семейства устроились в совхозе, а Коле пришлось доучиваться в советской школе.

Когда отношения СССР с Китаем ухудшилось в начале 60-х годов, радиопередачи из Китая стали заглушаться, Николай вечерами настраивал радиоприёмник на нужную волну и слушал до поздней ночи передачи из Харбина.

Последний год проживания в этом доме мы стали замечать перемены состояния здоровья хозяина, он больше становился молчаливым, бывало, сядет, заслонившись рукой, настолько уходил в себя, порой не замечал своего ребенка и жену.

В его облике было как будто не утихшее горе, часами сидел неподвижно, уставившись в одну точку. Однажды приехала «скорая помощь», осмотрев его, увезли в Областную больницу и поместили в отделение психиатрии. Вскоре нам пришлось разбрестись кто куда, Николай перебрался к невесте, а я на чердак маленькой избушки по улице Фурманова к дальнему родственнику, чтобы сдать в июне два последних госэкзамена.

В то же время мне вспоминается моя интересная студенческая стажировка. Наверняка старожилы помнят, когда-то Черемшанская речушка текла рядом с нынешней деревянной начальной школой №8 и библиотекой госуниверситета, и там сейчас находится бюст Льва Николаевича Гумилёва, а теперь русло реки изменено и заасфальтировано. Русло реки сохранилась сейчас только вначале, а с середины она течёт совсем в другом направлении и выходит по двум водосточным трубам напротив стадиона «Спартак».

Как известно, в 50-60-е годы берега этой речки зарастали кустарниками и тальниками, а на тенистом дне ее квакали лягушки. В ту пору на берегу речки находилось воспитательно-оздоровительное учреждение, работающее в летнее время. Сюда из дальних районов области в июне - августе посылали детей для отдыха. В июле я с моей азиатской внешностью явился к руководителю лагеря для прохождения стажировки. Оказалось, старая знакомая, на лицо полнотелая и высокообъемная учительница немецкого языка нацшколы, но меня она никогда не учила.

Едва увидев, громко воскликнула: «Надо же, педагог нашелся! Никогда бы не подумала, что он станет студентом пединститута?». Меня поразил не само слово, а тон произношения. Мне стало неловко особенно перед красивой девчушкой, которая стояла с нею рядом и любопытством разглядывала мою персону. Не мог понять, откуда у нее такие дурные сведения обо мне? – Конечно, после таких слов, ничего хорошего не ожидал, поэтому занимался с детьми плотно каждый день, с ребятами находил контакт, больше с ними общался, завоевывал у них доверие путём спорта. Они всегда были заняты, не слонялись попросту и не бродили без дела в лагере отдыха.

К концу практики позвали меня к начальнику, и она сказала: «Я все время наблюдала за тобой, прежнее своё мнение изменила, педагогическую практику ты прошел на отлично, возьми свою зачетку». «Это уже кое-чего стоит», - подумал я про себя, тут же глазами поискал ту девушку, к сожалению, её не было.

Студенчество – прекрасная пора. Но она хороша тогда, когда имеешь деньги. И этим все сказано. В середине прошлого века на месте сегодняшнего Госсобрания РА по улице Бабушкина (ныне Э. Палкина) стояло симпатичное одноэтажное здание сберкассы с лежащими с двух сторон львами на постаментах. Внутри помещения в конце коридора на столе лежали стопы наложенных один на другой тиражных таблиц погашения облигаций займа. Люди подходили к столу и сверяли с пачками облигаций и уходили.

Однажды привёз для сверки родительские облигации, но ничего не совпало по нарицательной стоимости. Выйдя из здания с плохим настроением, направился в сторону Алтайторга, пройдя несколько шагов, вдруг заметил на обочине деревянного тротуара помятую десятирублевую купюру с изображением Ильича размером 12 на 6 см (после реформы 1961 года). Эта купюра показалась мне неоценимым сокровищем, потому что была не заработанной, свалилась, так сказать, с неба.

Год спустя я подобрал на тыльной стороне пивного ларька три рубля, и они тоже показались мне радостным событием, поскольку достались даром. Прошло еще несколько лет, находки были не раз, но найденные деньги уже не вызывали радости, я жил тогда своим трудом. С тех пор до старости смотрю на всякую всячину дороге.

В моей студенческой памяти улица Бабушкина сохранилось с узеньким деревянным тротуаром от городского Дома культуры до кинотеатра им. А.М. Горького. Улица была не совсем просторная, как сейчас.

По архивным данным XIX-XX веков, широкая центральная Ярмарочная улица Улалы начиналась от нынешнего городского Дома культуры и в близости Улалушинского моста до Старого музея. В то время Спасская церковь находилась в центре на Миссионерской площади (сейчас не все горожане знают, что была с таким названием площадь) напротив мужской и женской церковно-приходских школ, здание церкви не сохранилось, и в настоящее время на этом месте расположился восстановленный православный храм и кооперативный экономический колледж.

Во второй половине XIX в в Улале появилось купечество: были построены каменные здания и лавки, торговая площадь с тремя рядами лавок, на которой ежегодно проводилась Никольская ярмарка.

В 20-е годы на улице Советской, ныне Социалистическая, располагались городская аптека, Ойротская областная больница и прочие. В наши дни здесь функционирует кожно-венерологический диспансер.

В 1928 году посетила Улалу известная советская журналистка Зинаида Рихтер. Она писала: «…Еще здесь построен клуб-театр с крышей в стиле Мавзолея,… В Ойротии нет городов, село Улала невылазно грязное. Мутная илистая Улалушка, пригодная тогда для сплава леса, усердно вырубаемого в её верховьях, разделила селение на две неравные части. На правом берегу, сплошь застроенном кособокими домиками, где селился в основном пришлый люд, расположилась большая часть села.

Церковная иерархия, купцы и представители власти селились, как правило, на левом берегу, вокруг служб миссии по широкой и прямой улице, двухэтажные дома и справные усадьбы которой придавали вид уездного города. Две каменные церкви – Нагорная у старого кладбища и большая Спасская в центре, у моста через Улалушку – да сплошной ряд кирпичных и побеленных известью лавок, построенных местными богачами в начале XX столетия. Особенно тоскливо осенью, когда бесконечные потоки вод с окрестности гор превращали округу в море черной, как деготь, грязи, в которой постоянно вязли телеги и пешеходы…».

Несколько слов о происхождении Улала. Название Улала можно переводить как «Улу» - великий, или «Ула (Улус)» - большое урочище с водой. До появления новоселов на берегах Улалы жили роды туба и майман. С 1834 года называется село Улала, или, по документам селение Улалинское - центр Алтайской духовной миссии.

Особенно мне запомнился в годы учёбы в институте парень с высокой самооценкой - Борис У-в из села Улиты, который считал себя коренным алтайцем, а некоторых преподавателей алтайского отделения относил другому этносу, в то же время он был большим скептиком по отношению к своему родному языку и литературе. Он сравнивал толщину алтайского учебника со своим мизинцем, при этом говорил: «Я могу выучить эти предметы за один вечер и сдать экзамены!».

Действительно, к тому периоду только-только писались статьи по программе, составлялись методразработки и учебные книги по алтайскому языку и литературе.

Именно в тот момент кандидат педагогических наук, декан историко-филологического факультета Н.Н. Суразакова разрабатывала программы для школ и вуза, научные издания по теории и методике алтайского языка. Практические семинарские занятия по алтайскому языку вела старший преподаватель факультета В.Д. Сатлаева.

Будущий первый алтайский доктор наук С.С. Суразаков вел у нас предмет «Устное народное творчество». Он был добрым преподавателем, очень прост в отношении с людьми, читал нам лекции так трогательно, с умильной улыбкой, со знанием дела, так интересно рассказывал биографию первой алтайской женщины-учёного Т.М. Тощаковой, которая внесла большой вклад в разработку словарей.

В 1961 году Сазон Саймович организовал из алтайского отделения студенческую экспедицию на Телецкое озеро по собиранию фольклора и быта тубаларского этноса. Его как руководителя не боялись, а любили и из любви к нему не дозволяли себе предосудительных поступков, чтобы не огорчать любимого преподавателя. У него не было секретов от нас, душа его была для всех открыта. Шли мы мокрыми под дождем, грязными, продолжали свой путь с одного села к другому. Ходили в с.Никольское из юрты в юрту, чтобы записать на диктофон людей, нужно было их разговорить и спеть, угощали горячительными напитками.

Мои земляки жили очень бедно, но меня это не смущало, я был с того же корня или рода. На десятый день мы дошли пешком до Телецкого озера, дальше поплыли на моторной лодке до знаменитого садовода Смирнова. Результаты исследования собранных материалов - Сазон Саймович написал небольшой реферат для научного коллоквиума и поручил мне прочесть это перед преподавателями и студентами института.

Теперь можно гордиться, если ты посещал лекции критика алтайской литературы С.С. Каташа. Вышеназванные преподаватели позже стали национальной гордостью, их имена вписаны в историю Горного Алтая.

После окончания вуза я как военнообязанный должен был нести военную службу. В 1963 году меня призвали в армию. Я тогда считал - образование и специальность есть, поэтому ни чуточки не страшился прослужить, и мой девиз был таков: «Как можно больше повидать мир».

Был ноябрь, шел мокрый снег, дул, пронизывающий ветер, видимо, я простудился, начался у меня простудный кашель, похоже на плевритное воспаление, это подтверждал рентгеновский снимок, но несмотря на это, областная медкомиссия признала годным к военной службе. А призывники толкались без дела возле облвоенкомата, ожидая отъезда в Бийск.

Я, однокурсник Миша Тёркин и Володя Астахов (выпускник истфака) отдельно от остальных новобранцев были отправлены в сборный пункт г. Барнаула. Там нас продержали около месяца. Если честно признаться, мой однокурсник Михаил не желал служить, считал он, что почем зря потеряет 2 года, а его тянуло к поэзии. В ту пору он уже был семейным человеком, на его попечении находились жена и сын. Стоя позади меня в строю, при медосмотре комиссии, он спрашивал у врача: «Как можно брать полуслепого человека в армию?» - Он был действительно близоруким.

Я и сейчас хорошо помню, как провожал бритоголового Мишу на Барнаульском железнодорожном вокзале, ярко светило солнце, на вокзальной площади уже лежал снег, где-то в кругу людей играла гармонь, всюду кипела призывная суета, порой слышался крик пьяного новобранца: «Вер-у-уська, жди меня!».

А мы, по паспорту два алтайца, одиноко в сторонке стояли на перроне от остальных, обнявшись, словно парень с девушкой, очнулись лишь тогда, когда просвистел паровоз, словно что-то позабыли... мы второпях обменялись авторучками, быстро пообещали друг другу писать. Стоя на ступеньке, Миша обернулся ко мне, и сердце моё сжалось при виде его ввалившихся глаз, тут я заметил, что на его глазах появились слёзы, напоследок он махнул рукой и вошел внутрь поезда, и вскоре «скорый» тронулся.

Я перешел платформу и направился к месту своего пребывания, там не застал Володю. Окончательно почувствовал себя опустошенным, когда медкомиссия дала мне заключение «временно комиссовать». Мне вспомнилось, как душевно провожали односельчане, это вызывало чувство стыда и неловкости.

Приехал в сумерки, а на рассвете зашагал на рейсовый автобус, который проходил через село Паспаул. По распределению выпускников я должен был прибыть в Кош-Агачский райОНО.

Впервые ехал по Чуйскому тракту от Туекты в сторону Онгудая – Акташа - Кош-Агача, как известно, эта трасса одна из самых красивейших автотрасс мира: ущелья, хребты, бомы, перевалы Семинский и Чике-Таман, высокогорные серпантины, река Катунь – все это вызывало у меня неописуемое ощущение. Василий Шукшин сравнивал эту главную транспортную артерию Алтая со «следом бича, стеганувшего по горам».

Итак, я в Кош-Агаче, здесь жутко холодно, в гостинице полы холодные, вода застывала в бочке, ночью спать невозможно. Шанс попасть в село Мухор-Тархату был только наверху на попутной грузовой автомашине. Моё демисезонное пальто и войлочные ботинки никак не выдерживали морозов на улице, не говоря о кузове грузовой машины. Ехал наверху и прижимался к пассажирам как мог, наконец, доехали до места назначения.

Самостоятельно спуститься с машины не позволяли одеревеневшие от холода ноги, помогли мужики слезть, и они же указали дом директора школы, мне показалось, он так далеко-далеко и недосягаемо, как полярная звезда, я подумал, что, наверное, не дотяну до него...

Александр Тадыжеков