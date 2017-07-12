«Никто ни за что не ответит, а такие парни из Топчихи из малообеспеченных семей будут погибать, всё шито белыми нитками»

«Листок» продолжает проводить опросы общественного мнения среди жителей региона. На прошлой неделе на автоответчиках и на сайте газеты был записан следующий вопрос: «В Луганской области Украины попал в плен россиянин Виктор Агеев, уроженец Топчихи Алтайского края. Минобороны России уверяет, что Агеев после увольнения в запас добровольно вступил в ряды народной милиции самопровозглашенной ЛНР. Однако согласно записям самого Агеева в соцсетях и по словам его матери, он продолжил службу в российской армии по контракту. А как считаете вы, тот факт, что наша армия тайно воюет против Украины, нормальная практика или преступление, за которое придется ответить?»

В течение недели в опросе приняли участие 147 респондентов. В какой пропорции распределились их голоса, смотрите ниже.

28,6% отвечавших (42 человека) не верят в российское участие в вооруженном конфликте на территории Украины, либо считают его нормальным явлением. По их словам:

- если человек служит по контракту, то это его личное волеизъявление;

- я бы сама пошла воевать;

- вы знаете, я не верю в это, чтобы Россия воевала против Украины;

- а что, вы хотите, чтобы украинцы перебили всех русских и захватили землю, правильно делает наша армия!

- как, вы хотите чтобы русские русских бросили бандеровцам?

- всё это враньё, Россия не лезет к Украине;

- я не в курсе такого, военнослужащие, мне кажется, воюют в Луганской области самостоятельно своими силами;

- я считаю, что это не преступление, всегда так делали, вспомните Испанию, Анголу, Въетнам, как Америка, так и мы, одним словом политика, а политика – грязное дело;

- не только нормально, даже надо мочить хохлов;

- это нормальная практика;

- я считаю, что наши россияне, которые воюют в Донбассе против Украины, против Майдана – это правильное решение, Донбассу нужно помогать;

- конечно, правильно, бандер надо долбить и долбить;

- я не знаю, как ответить, но вообще-то нужно стоять за ЛНР и ДНР;

- я думаю, что наши ребята маленько помогают там, и об этом не афишируют;

- поехал просто поправить свое денежное положение, мне кажется, он добровольно вступил в ряды донецких войск;

- это нормальная практика, и никто отвечать за это не будет;

- я считаю, если гражданин России добровольно берет на себя такие задачи, он должен все брать на себя, а то, что он хнычет, якобы он из армии был направлен, я в это не верю, если бы он был в рядах армии, и если бы он добровольно написал рапорт, родители бы даже не знали, в каких он частях;

- ну, я читала статью в "Листке" про этого Агеева, там непонятно, ушел ли он воевать по контракту, но я считаю, что мы помогаем ДНР;

- нет, это не преступление, контрактники воюют по всему миру, это обычная совершенно практика, мне непонятна позиция "Листка", который постоянно обвиняет в этом Россию, туда не срочника отправили, а взрослого мужчину, который сделал такой выбор, причем за хорошие наверняка деньги, поэтому лучше не муссируйте эту тему;

- участвовать или не участвовать – это дело каждого человека, но это не значит, что России является участником этого конфликта;

- может, он сам туда уехал, завербовался на контракт;

- ничего страшного в этом нет, все воюют;

- шило на мыло не меняют, они нас не так поняли, мы задавим всех, победа за Россией!

- я думаю, что там наших нет;

- я считаю, что наших на Украине нет, и вообще Украина обязана отвечать за свои действия или только Россия виновата?

- я считаю, если бы наши войска или части воевали на Донбассе, то фактов подобного рода было бы бесчисленное множество, а единичные факты говорят, что наших там нет, однозначно;

- правильно, нужно воевать;

- со стороны Украины говорят, что российских войск там нет;

- я не верила и не верю, но мальчишку надо выручать при любом раскладе;

- правильно делают.

32,0% отвечавших (47 человек) считают тайную войну России против Украины преступной. Они говорили:

- мне трудно сказать, но ответственность все равно будет за это;

- тайно воевать против кого-то – это очень плохо и неправильно, я думаю, придется отвечать за это, все равно какие-то последствия будут;

- тайна это только для дебилов, всем давно известно, что войну на Украине замутила Россия, и там воюют наши солдаты;

- я прочитала статью про этого парня... во время Великой Отечественной войны погибло столько людей, чтобы сейчас в Москве воры рассекали на машинах, а вот такие парни из простых семей попадали в плен и погибали, нет справедливости в нашей стране, и пока это правительство будет у власти, ничего доброго у нас не будет;

- я прочитала статью, мне жаль его и его маму, и то, что наше правительство так поступает, это натуральное свинство по отношению к парням нашим;

- конечно, это преступление;

- это практика тайная;

- людям нужно же где-то зарабатывать, вот туда и едут зарабатывать;

- это очень плохо;

- это, конечно, преступление, но отвечать никто не будет;

- наемник - он везде наемник;

- это преступление, за которое нужно ответить;

- это политика, а пацану нужно помочь, его просто обманули;

- это преступление, за которое придется ответить;

- я считаю, что российская армия не должна касаться Украины, это их дела, почему-то когда у нас плохо в России, никто не хочет нам помочь;

- второй вариант;

- конечно, я считаю, что это ненормальная практика;

- никто ни за что не ответит, а такие парни из Топчихи из малообеспеченных семей будут погибать, всё шито белыми нитками;

- я не назову это преступлением, но это, конечно, неправильно, он знал, куда и зачем ехал, за деньгами ехал, на заработки, куда деваться, придется ему пройти этот путь;

- конечно, наши нелегально воюют на стороне Донбасса;

- я считаю, что там война, и это плохо, но разобраться в этом деле предстоит нам, позднее, когда всё это закончится и об этом скажут в открытую.

39,4% отвечавших (58 человек) затруднились с ответом, не ответили точно на поставленный вопрос либо воздержались от ответа. По их словам:

- это ужасно, неужели это правда, вы знаете, не верится в такое;

- я не могу ответить точно, но по-моему, там наши воюют;

- я не могу разобраться, кому верить, бардак у нас идет полнейший и все может быть;

- не знаю, кому нужно верить, то ли родителям, то ли Минобороны;

- что касается Агеева, он герой;

- затрудняюсь ответить;

- если идешь по контракту, это твое желание, но эта проклятая война 4-й год идет, эти фашисты украинские создали националистические отряды, армия это одно, а контракт это другое;

- Россия будет виновата, если будет участвовать в войне;

- я не политик и не свидетель, и я не могу ответить на этот вопрос;

- я от политики человек далекий и не могу вам ничего ответить;

- я уже стара для политики;

- не знаю, что сказать;

- это частное явление, не могу сказать, это не мой вопрос;

- сама мама Кирилла в растерянности, что же мы можем ответить;

- воздержусь, я человек старый, это дело военных;

- я не могу ответить на ваш вопрос, можно двояко ответить;

- ничего не знаю об этом;

- в политику я не лезу, мне там делать нечего;

- не знаю ответа;

- это слухи;

- сейчас наши люди свою голову туда суют, и не надо говорить, что он, может, сам поехал, и не нужно замешивать сюда политику, надо тонко к этому подойти;

- я в политике уже запуталась, даже не знаю, где вранье, где правда;

- я не верю слухам, я верю фактам;

- я в политике разбираюсь слабо;

- ничего не скажу, там система сложная;

- затрудняюсь, а почему у Агеева не спрашивают?

- насчет Луганска не владею информацией;

- затрудняюсь, я пожилой человек;

- время покажет;

- в отношении вашего вопроса я затрудняюсь ответить, я в политические вопросы стараюсь не вникать;

- я затрудняюсь ответить, не лезьте в чужие дела;

- пусть в этом деле прокуратура разбирается;

- сложно сказать, может быть и добровольцы, может, и нет, затрудняюсь;

- ребята, читаю газету "Листок", задаюсь вопросом, вы что там, с ума все сошли, что грязью поливаете граждан, то мэр вам не угоден, то с главой вам не по пути, на себя взгляните построже, устали мы ваши статьи читать, возьмитесь за ум наконец-то, тогда порядок будет у нас;

- сейчас в этой политике ничего не разберешь;

- конечно, очень жаль, что так долго идет эта грязная война в этом Луганске с народом, а кто виноват, разберутся политики.

Результаты опроса обрабатывал Искандер Ихтамнетов