- никто ни за что не ответит, а такие парни из Топчихи из малообеспеченных семей будут погибать, всё шито белыми нитками;

«Листок» продолжает проводить опросы общественного мнения среди жителей региона. На прошлой неделе на автоответчиках и на сайте газеты был записан следующий вопрос: «В Луганской области Украины попал в плен россиянин Виктор Агеев, уроженец Топчихи Алтайского края. Минобороны России уверяет, что Агеев после увольнения в запас добровольно вступил в ряды народной милиции самопровозглашенной ЛНР. Однако согласно записям самого Агеева в соцсетях и по словам его матери, он продолжил службу в российской армии по контракту. А как считаете вы, тот факт, что наша армия тайно воюет против Украины, нормальная практика или преступление, за которое придется ответить?»
В течение недели в опросе приняли участие 147 респондентов. В какой пропорции распределились их голоса, смотрите ниже.
28,6% отвечавших (42 человека) не верят в российское участие в вооруженном конфликте на территории Украины, либо считают его нормальным явлением. По их словам:
- если человек служит по контракту, то это его личное волеизъявление;
- я бы сама пошла воевать;
- вы знаете, я не верю в это, чтобы Россия воевала против Украины;
- а что, вы хотите, чтобы украинцы перебили всех русских и захватили землю, правильно делает наша армия!
- как, вы хотите чтобы русские русских бросили бандеровцам?
- всё это враньё, Россия не лезет к Украине;
- я не в курсе такого, военнослужащие, мне кажется, воюют в Луганской области самостоятельно своими силами;
- я считаю, что это не преступление, всегда так делали, вспомните Испанию, Анголу, Въетнам, как Америка, так и мы, одним словом политика, а политика – грязное дело;
- не только нормально, даже надо мочить хохлов;
- это нормальная практика;
- я считаю, что наши россияне, которые воюют в Донбассе против Украины, против Майдана – это правильное решение, Донбассу нужно помогать;
- конечно, правильно, бандер надо долбить и долбить;
- я не знаю, как ответить, но вообще-то нужно стоять за ЛНР и ДНР;
- я думаю, что наши ребята маленько помогают там, и об этом не афишируют;
- поехал просто поправить свое денежное положение, мне кажется, он добровольно вступил в ряды донецких войск;
- это нормальная практика, и никто отвечать за это не будет;
- я считаю, если гражданин России добровольно берет на себя такие задачи, он должен все брать на себя, а то, что он хнычет, якобы он из армии был направлен, я в это не верю, если бы он был в рядах армии, и если бы он добровольно написал рапорт, родители бы даже не знали, в каких он частях;
- ну, я читала статью в "Листке" про этого Агеева, там непонятно, ушел ли он воевать по контракту, но я считаю, что мы помогаем ДНР;
- нет, это не преступление, контрактники воюют по всему миру, это обычная совершенно практика, мне непонятна позиция "Листка", который постоянно обвиняет в этом Россию, туда не срочника отправили, а взрослого мужчину, который сделал такой выбор, причем за хорошие наверняка деньги, поэтому лучше не муссируйте эту тему;
- участвовать или не участвовать – это дело каждого человека, но это не значит, что России является участником этого конфликта;
- может, он сам туда уехал, завербовался на контракт;
- ничего страшного в этом нет, все воюют;
- шило на мыло не меняют, они нас не так поняли, мы задавим всех, победа за Россией!
- я думаю, что там наших нет;
- я считаю, что наших на Украине нет, и вообще Украина обязана отвечать за свои действия или только Россия виновата?
- я считаю, если бы наши войска или части воевали на Донбассе, то фактов подобного рода было бы бесчисленное множество, а единичные факты говорят, что наших там нет, однозначно;
- правильно, нужно воевать;
- со стороны Украины говорят, что российских войск там нет;
- я не верила и не верю, но мальчишку надо выручать при любом раскладе;
- правильно делают.
32,0% отвечавших (47 человек) считают тайную войну России против Украины преступной. Они говорили:
- мне трудно сказать, но ответственность все равно будет за это;
- тайно воевать против кого-то – это очень плохо и неправильно, я думаю, придется отвечать за это, все равно какие-то последствия будут;
- тайна это только для дебилов, всем давно известно, что войну на Украине замутила Россия, и там воюют наши солдаты;
- я прочитала статью про этого парня... во время Великой Отечественной войны погибло столько людей, чтобы сейчас в Москве воры рассекали на машинах, а вот такие парни из простых семей попадали в плен и погибали, нет справедливости в нашей стране, и пока это правительство будет у власти, ничего доброго у нас не будет;
- я прочитала статью, мне жаль его и его маму, и то, что наше правительство так поступает, это натуральное свинство по отношению к парням нашим;
- конечно, это преступление;
- это практика тайная;
- людям нужно же где-то зарабатывать, вот туда и едут зарабатывать;
- это очень плохо;
- это, конечно, преступление, но отвечать никто не будет;
- наемник - он везде наемник;
- это преступление, за которое нужно ответить;
- это политика, а пацану нужно помочь, его просто обманули;
- это преступление, за которое придется ответить;
- я считаю, что российская армия не должна касаться Украины, это их дела, почему-то когда у нас плохо в России, никто не хочет нам помочь;
- второй вариант;
- конечно, я считаю, что это ненормальная практика;
- никто ни за что не ответит, а такие парни из Топчихи из малообеспеченных семей будут погибать, всё шито белыми нитками;
- я не назову это преступлением, но это, конечно, неправильно, он знал, куда и зачем ехал, за деньгами ехал, на заработки, куда деваться, придется ему пройти этот путь;
- конечно, наши нелегально воюют на стороне Донбасса;
- я считаю, что там война, и это плохо, но разобраться в этом деле предстоит нам, позднее, когда всё это закончится и об этом скажут в открытую.
39,4% отвечавших (58 человек) затруднились с ответом, не ответили точно на поставленный вопрос либо воздержались от ответа. По их словам:
- это ужасно, неужели это правда, вы знаете, не верится в такое;
- я не могу ответить точно, но по-моему, там наши воюют;
- я не могу разобраться, кому верить, бардак у нас идет полнейший и все может быть;
- не знаю, кому нужно верить, то ли родителям, то ли Минобороны;
- что касается Агеева, он герой;
- затрудняюсь ответить;
- если идешь по контракту, это твое желание, но эта проклятая война 4-й год идет, эти фашисты украинские создали националистические отряды, армия это одно, а контракт это другое;
- Россия будет виновата, если будет участвовать в войне;
- я не политик и не свидетель, и я не могу ответить на этот вопрос;
- я от политики человек далекий и не могу вам ничего ответить;
- я уже стара для политики;
- не знаю, что сказать;
- это частное явление, не могу сказать, это не мой вопрос;
- сама мама Кирилла в растерянности, что же мы можем ответить;
- воздержусь, я человек старый, это дело военных;
- я не могу ответить на ваш вопрос, можно двояко ответить;
- ничего не знаю об этом;
- в политику я не лезу, мне там делать нечего;
- не знаю ответа;
- это слухи;
- сейчас наши люди свою голову туда суют, и не надо говорить, что он, может, сам поехал, и не нужно замешивать сюда политику, надо тонко к этому подойти;
- я в политике уже запуталась, даже не знаю, где вранье, где правда;
- я не верю слухам, я верю фактам;
- я в политике разбираюсь слабо;
- ничего не скажу, там система сложная;
- затрудняюсь, а почему у Агеева не спрашивают?
- насчет Луганска не владею информацией;
- затрудняюсь, я пожилой человек;
- время покажет;
- в отношении вашего вопроса я затрудняюсь ответить, я в политические вопросы стараюсь не вникать;
- я затрудняюсь ответить, не лезьте в чужие дела;
- пусть в этом деле прокуратура разбирается;
- сложно сказать, может быть и добровольцы, может, и нет, затрудняюсь;
- ребята, читаю газету "Листок", задаюсь вопросом, вы что там, с ума все сошли, что грязью поливаете граждан, то мэр вам не угоден, то с главой вам не по пути, на себя взгляните построже, устали мы ваши статьи читать, возьмитесь за ум наконец-то, тогда порядок будет у нас;
- сейчас в этой политике ничего не разберешь;
- конечно, очень жаль, что так долго идет эта грязная война в этом Луганске с народом, а кто виноват, разберутся политики.
Результаты опроса обрабатывал Искандер Ихтамнетов
Комментарии
RSS лента комментариев этой записи