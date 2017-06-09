Корреспондента National Geographic оштрафовали в Республике Алтай за деятельность без аккредитации

Органы миграционного контроля Республики Алтай привлекли к административной ответственности гражданина США, который приехал в регион в качестве корреспондента National Geographic. Мужчина нарушил сразу несколько правил пребывания в России, передает ИА "Банкфакс".

Американец приехал в Россию в марте 2017 года для подготовки телевизионных материалов по экологической тематике. Однако у него почти сразу возникли проблемы: он неправильно заполнил миграционную карту, на что обратили внимание в органе контроля. В итоге миграционная служба установила, что гражданин США осуществлял корреспондентскую деятельность без соответствующей аккредитации.

В отношении мужчины было возбуждено производство по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в Российской Федерации). В результате ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 3000 рублей.