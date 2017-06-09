Достоверная история о ГУП РА «Чуйское» или ООО «Чуйское»

С момента образования (январь 2013 г.) ООО «Чуйское» Общество ведя финансово-хозяйственную деятельность практически ни когда не рассчитывалось по счетам. За период существования Общества накопились огромные долги – задолженность по заработной плате, по налогам и обязательным платежам, неоплаченные услуги по водоснабжению, нет оплаты за израсходованную электроэнергию, а так же множественные не исполненные обязательства по различным договорным отношениям. В результате с разных сторон были поданы иски с Суд, приняты судебные решения не в пользу ООО «Чуйское». Далее последовали исполнительные листы, описывание и оценка имущества, ограничения прав на совершение регистрационных действий с земельными участками, движимое и недвижимое имущество.

Для снятия ограничений с регистрационных действий Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай, как учредитель 22.06.2016 принимает решение о добровольной ликвидации ООО «Чуйское» и назначает ликвидационную комиссию в составе: 1) Тиллиман В.И. – руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор); 2) Каранин И.Ю.; 3) Нурсултанов А.К.

01.07.2016 регистрирующим органов в Единый государственный реестр юридических лиц внесены записи о принятии решения о ликвидации ООО «Чуйское», о формировании ликвидационной комиссии и назначении ликвидатора за номером 2160400189299. Снимаются все ограничения с регистрационных действий и требования о возврате задолженности передаются ликвидатору.

Согласно п. 11.9 устава ООО «Чуйское» все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем и секретарем.

Однако, в нарушение Устава, были заключены множественные договоры аренды и продажи земельных участков со стоимостью в десятки раз заниженной, договоры купли-продажи движимого и недвижимого имущества от имени общества с ограниченной ответственностью «Чуйское» подписаны ликвидатором Тиллиманом В.И. без принятия решения ликвидационной комиссией. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии отсутствуют, соответственно, решение о заключении данных договоров не принималось. Основная доля отчуждаемого имущества Общества осуществлялась в пользу близких родственников Тиллимана В.И. (приемная дочь, приемный сын, тёща и остальных родственников). С декабря 2015 г. по декабрь 2016 г. совершено более пятидесяти незаконных сделок по отчуждению имущества. К концу 2016 года у ООО «Чуйское» не осталось ни земли, ни движимого и недвижимого имущества, ни денег.

Таким образом, все указанные договоры заключены с нарушением действующего законодательства РФ и нарушают законные права и интересы кредиторов ООО «Чуйское».

Основной целью руководителя Тиллимана В.И. являлось привести Общество к преднамеренному банкротству для дальнейшего присвоения земли, правом на пользование которой обладает ООО «Чуйское», а также различного имущества.

В настоящее время конкурсным управляющим Бондаревым С.В. (13.01.2017 г. введено конкурсное производство) подаются иски в Арбитражный суд Республики Алтай по оспариванию незаконных сделок совершенных В.И.Тиллиманом. Достигнуты определенные результаты – решением суда признан недействительным договор уступки прав и обязанностей по договору аренды земельного участка расположенного в пятистах метрах от жилмассива «Алгаир», где в соответствии с пунктом договора передача прав и обязанностей осуществлялась безвозмездно.

Не в первый раз разгорается скандал по поводу земли принадлежащей ГУП РА «Чуйское». В 2011 году Тюхтенев А.С. был уволен после того, как на тот момент президент Дмитрий Медведев в ходе видеоконференции лично потребовал отстранить от должности руководителя территориального подразделения Росимущества. Поводом послужило препятствование чиновника исполнению президентского поручения о передаче имущественного комплекса ГУП РА "Чуйское" в республиканскую собственность. А.С.Тюхтенев боролся за справедливость, а досталось Тиллиману В.И.

Привожу еще один пример незаконных действий Тиллимана В.И.

Между ГУП РА "Чуйское" (ГУП РА «Чуйское» ликвидировано и правопреемником является ООО «Чуйское», руководителем которого являлся все тот же Тиллиман В.И.) и ООО НППСП "Зодчий" 06 апреля 2011 года заключен договор № 11-08 на выполнение проектных работ на строительство объекта «Производственный комплекс на 2000 дойных коров с полным воспроизводством стада в Майминском районе Республики Алтай».

10.10.2014 г. ООО «Чуйское» обратилось в Арбитражный Суд к ООО НППСП «Зодчий» с иском о взыскании полной суммы по договору за невыполненные работы, договорной пени и процентов за пользование чужими денежными средствами (дело №А02-2095/2014 г.). В процессе судопроизводства рассмотрение дела не однократно откладывалось по ходатайству стороной истца (ООО «Чуйское») с мотивировкой, что истец по-прежнему заинтересован в получении проектной документации. Так же на судебных заседаниях истец неоднократно заявлял свою заинтересованность в получении проектной документации. И, что немало важно, 16.11.2015 г. стороны подписали дополнительное соглашение к договору №11-08 на выполнение проектных работ от 06 апреля 2011 года, которым продлили срок окончания работ до 01.04.2016. Такого мнения руководитель ООО «Чуйское» Тиллиман В.И. придерживался до того момента когда стало ясно, что в скором будущем проектная документация будет им получена и 12.01.2016 направляет отказ от договора. Документация была разработана в срок, а так же получено положительной заключение на проектную документацию.

В процессе конкурсного производства были выявлены сведения о праве владения (пользования) земельным участком, на котором предусмотрено договором № 11-08 от 06.04.2011 г проектирование Производственного комплекса. На основании документа полученного 18.04.2017 г. от филиала ФГБУ «ФКП Россреестра» по Республике Алтай – «Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости» стало известно, что 18.08.2015 г. произведена Государственная регистрация Аренды земельного участка №04-02/002-02/002/006/2015-1021/2 на срок с 14.04.2014 г. по 01.02.2062 г. Т.о. Заказчик, начиная с 14.04.2014 г. не имел права распоряжаться данным земельным участком, однако 16.11.2015 г. подписывает дополнительное соглашение к договору №11-08 на выполнение проектных работ от 06 апреля 2011 года, которым продлевает срок окончания работ до 01.04.2016 г. При отсутствии законных прав на распоряжение земельным участком становится не возможным проведение проектно-изыскательских работ. Исполнение обязательств по договору Исполнителем становиться не возможным по вине Заказчика. Скрывая данный факт, Тиллиман В.И. ввел в заблуждение, как Исполнителя, так и Арбитражный Суд Республики Алтай.

В качестве возмещения затрат на проектирование были выделены целевые субсидии Министерством сельского хозяйства Республики Алтай в сумме 40 млн. рублей, из них по назначению израсходовано 26,568 млн. рублей, а 13,432 млн. рублей израсходованы не по назначению (не целевое использование). В производстве судебного дела №А02-258/2015, где Минсельхоз требовал от ООО «Чуйское» вернуть целевые субсидии в сумме 40 млн. рублей, было подписано мировое соглашение, в котором по договору цессии право истребования долга по делу№А02-2095/2014 переходит к Минсельхозу.

Руководитель ООО «Чуйское» с корыстных побуждений зная о том, что данная проектная документация не будет востребована, продляет срок окончания работ для начисления в последствии более крупной суммы процентов и штрафов. Данные действия руководителя ООО «Чуйское» были направлены с целью уклонения от ответственности за совершенные деяния по нецелевому использованию Государственных финансовых средств.

Генеральный директор ООО НППСП «Зодчий» Л.М.Мартиросян