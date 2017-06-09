Лидер республиканского отделения "Родины" Мария Дёмина направила Путину письмо с просьбой уволить Бердникова

Президенту Российской Федерации В.В. Путину

г. Москва, ул. Ильинки, 23

Господин Президент!

Региональное отделение партии «Родина» в Республики Алтай неоднократно обращалось к Вам с настоятельными просьбами принять меры в отношении первых должностных лиц Республики в целях пресечения нарушений закона, влекущих массовое нарушение прав граждан, и ведущих к социальному напряженности.

Это касалось не исполнения Указов в части повышения заработной платы, так как в республики заработная плата не просто не повышается, а в последние три года снижается. Глава Республики Александр Бердников в целях фальсификации результатов по повышению заработной платы в регионе провел так называемую модернизацию, в результате которой многие потеряли рабочие места и вместо реального повышения, получили снижение заработной платы. Это касается работников в сфере медицины, образования, и иных бюджетных сфер. Неоднократно обращалось внимание на факты злоупотребления должностными полномочиями, на отсутствие какой-либо внятной кадровой политики. Хамство, ложь, пьянство, обман и шантаж стали нормой в системе управления Республикой. Резкое неприятие вызывают действия следственных органов, которые запугивают людей. Более года без наличия правовых оснований находится под домашним арестом мэр города Горно-Алтайска В.Облогин. Чего стоят только информация о том, что в Следственном комитете Республики Алтай свидетелю по делу Виктора Облогина в целях получения нужных показаний вложили в руку гранату и обещали возбудить уголовное дело по факту хранения боеприпасов, а также обещали подбросить наркотики и возбудить уголовное дело, если не даст нужных показаний. Отдельные представители власти перестала соблюдать не только этические нормы, но и открыто попирают закон. Чашу терпения населения переполнила информация, которую обнародовал в средствах массовой информации А.Адарин. Обращаю Ваше внимание, что несмотря на то обстоятельство, что личность А.Адарина у многих не вызывает уважения, но его информация заслуживает внимание и не вызывает сомнений ее достоверность. Форма общения Главы А.Бердникова по телефону с А.Адариным, где Глава открыто и пренебрежительно дает оценку населению республики Алтай, оскорбляя не только чувства алтайского, но и русского и казахского народов своей пренебрежительностью и хамством, посягает на межнациональное согласие в Республике Алтай. Кроме матов и пренебрежения к собственному народу – прослеживается желание – удержаться у власти любым способом, в том числе посредством фальсификаций фактов, свидетельствующих о межнациональной напряженности (дело футболистов). При таких обстоятельствах, дальнейшее нахождение во власти А. Бердникова в качестве Главы Республики недопустимо, ибо это приведет к дальнему росту социальной напряженности. Полагаю необходимым незамедлительно отстранить от власти А.Бердникова отправив его в отставку. Провести расследования в целях установления обстоятельств по факту посягательства на основы конституционного строя Российской Федерации и возбудить уголовное дело.

Приложение:

1. газета «Листок» в 1 экз..

Председатель Совета РО

Партии «РОДИНА» в РА

М.Ф. Демина