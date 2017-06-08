Благотворительный фестиваль «Солоны» стартует в Республике Алтай 25 июня

Благотворительный фестиваль «Солоны», посвященный Году экологии в Российской Федерации, состоится в Республике Алтай. Его торжественное открытие пройдет 25 июня в Горно-Алтайске, сообщает сайт правительства РА.

Различные мероприятия, направленные на привлечение внимания к проблемам экологии, сохранение редких и исчезающих видов животных и растений Республики Алтай, воспитание экологической культуры, вовлечение населения в природоохранную деятельность уже начались в рамках фестиваля с 17 апреля. Состоялась экологическая акция по защите самого маленького в мире безрогого оленя – кабарги.

1 июня в День защиты детей при поддержке Благотворительного фонда «Система» в Общественной палате РФ открылась фотовыставка «Улыбка детям». Она посвящена детскому благотворительному фестивалю «Солоны» для детей из многодетных и малообеспеченных семей Республики Алтай. Организаторами выступили комиссия Общественной палаты РФ по поддержке семьи, детей и материнства и БФ «Система». Участие в мероприятии принял известный актер, уроженец Республики Алтай Амаду Мамадаков.

С 24 июня по 9 июля будет организована и проведена летняя инженерно-конструкторская школа «Лифт в будущее» на базе Школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей имени Г.К. Жукова. В детских оздоровительных лагерях и на площадках Горно-Алтайска Благотворительный форум «Детский КиноМай» продемонстрирует фильмы и проведет мастер-классы.

В рамках фестиваля запланированы различные мероприятия по проведению экологических субботников, экспедиций, мастер-классы, открытия «игровых комнат» и другие.

Фестиваль проводится при содействии Благотворительного фонда «Система», благотворительных форумов «Детский КиноМай» и «Детский мир».

Напомним, в прошлом году в рамках Петербургского международного экономического форума Глава Республики Алтай Александр Бердников и Председатель Попечительского совета Благотворительного фонда «Система» Владимир Евтушенков подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились объединить усилия исполнительных органов власти Республики Алтай, общественности, некоммерческих организаций и бизнеса в целях реализации социальных проектов в регионе.

Первым совместным мероприятием в рамках соглашения стал Детский фестиваль «Солоны», прошедший с 30 июля по 10 августа 2016 года в Горно-Алтайске и в районах Республики Алтай.

В рамках фестиваля были проведены ряд социально значимых, культурных и образовательных проектов, в которых приняли участие десять компаний и корпораций АФК «Система». Мероприятиями фестиваля в общей сложности было охвачено более пяти тысяч детей со всей республики.

Фото из личного архива Амаду Мамадакова