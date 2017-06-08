За покупку мебели за счет Госоркестра его бывший руководитель получил условный срок

7 июня Горно-Алтайский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего руководителя «Государственного оркестра Республики Алтай» Игоря Кожеурова. По информации сайта прокуратуры РА, в 2014 году он, используя свое служебное положение, похитил путем присвоения, вверенные ему денежные средства в сумме более 200 тыс. рублей, выделенные на приобретение мебели для нужд учреждения.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год.

Государственное обвинение поддержано прокуратурой города.