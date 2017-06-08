В Горном Алтае завершилась Добровольческая Экспедиция "По следам снежного барса"

Завершилась IV Добровольческая Экспедиция "По следам снежного барса", посвящённая Ирине Филус. В ней приняли участие 14 человек. На этот раз, значительную долю участников составили добровольцы, которые уже принимали участие в проекте и получили навыки полевых работ, благодаря чему удалось в короткий период решить значительный объём задач по мониторингу снежного барса в Республике Алтай, рассказывает сайт Алтайского заповедника.

Добровольцы, во главе с Сергеем Спицыным, старшим научным сотрудником Алтайского биосферного заповедника, преодолели десятки километров горных маршрутов, исследовали несколько гребней хребта, получили фотографии снежных барсов, козерогов и других животных.

Также были отсняты уникальные фото и видеокадры с квадрокоптера, которые будут использованы в создании ролика об экспедиции, который вы увидите уже в ближайшие дни!

Экспедиция прошла благополучно! Погода была прекрасной, солнце ясным, а работать приятно и весело!