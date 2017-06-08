В Сайлюгемском парке подсадили птенцов сокола-балобана в гнездо диких сородичей

Впервые в России стартовал уникальный проект по восстановлению сокола-балобана в дикой природе «Сохраним балобана на Алтае и в Туве» в рамках трехстороннего соглашения между питомником редких пернатых хищных «Витасфера» (Москва), компанией «Сибэкоцентр» (Новосибирск) и Национальным парком «Сайлюгемский».

В возрасте 20 дней птенцов краснокнижной птицы доставили из Москвы в Новосибирск и далее в сопровождении специалистов «Сибэкоцентра» – на Алтай в Сайлюгемский парк, говорится на сайте правительства РА.

Подсадка птенцов, рожденных в неволе, в жилое гнездо диких птиц была тщательно запланирована, специалисты заранее изучили территорию. Задача оказалась не из простых: за последние 20 лет ареал балобана катастрофически сократился, сообщает пресс-служба Сайлюгемского парка. Хищная птица, некогда обитавшая сплошной полосой от гор Центральной и Восточной Европы до Приморья, сейчас сохранилась в Казахстане и Алтае-Саянском регионе.

Балобан – крупный хищник, отличный охотник, что и стало причиной его повсеместного истребления. Соколиная охота – традиционная забава в арабских странах. Цена за одну особь на черном рынке варьируется от 1 до 100 тысяч долларов. И браконьеров в первую очередь интересуют самки, которые намного крупнее самцов.

«Довольно сложно подобрать гнездо дикого балобана. И здесь несколько факторов, - рассказала специалист «Сибэкоцентра» Елена Шнайдер. – Во-первых, браконьеры практически уничтожили алтайскую популяцию. На многих территориях, которые мы исследовали, присутствует только самец. Такая ситуация стала все более обыденной, то есть участок занят, самец охраняет территорию, но самки у него нет, к сожалению. Во-вторых, кормовая база резко сократилась. Есть соколы, но практически нет пищух, которыми в основном питаются балобаны. Во время экспедиции мы нашли гнездо с брошенной кладкой – на момент нашего прихода яйца уже остыли - при этом самка и самец рядом с гнездовым участком. Бывают и такие случаи – пара понимает, что не сможет выкормить и бросает потомство пока не поздно».

По последней причине ученые вместе с тремя птенцами соколов привезли на Алтай подкормку, которая рассчитана на первые 20-30 дней. Специалисты подложили в гнездо балобанов «подкидышей» и установили видеокамеру. Соколы в очередной раз доказали: они – отличные родители. Обосновавшись в заброшенном гнезде беркута, и имея собственное потомство из четырех птенцов, соколиная чета принялась за воспитание подброшенных, абсолютно не делая различий между «своими» и «чужими», с радостью отмечают ученые.

В течение пяти дней они ежедневно обеспечивали обитателей гнезда дополнительной пищей, иначе пара не прокормит семерых птенцов. Сейчас функцию доставки еды выполняют сотрудники национального парка: подбрасывают суточную подкормку в гнездо или в местах подсидов взрослых птиц. Птенцы не видят людей и не ассоциируют их с появлением пищи, что немаловажно в будущем – соколы будут бояться людей и не попадут в руки браконьеров. В рационе – замороженные цыплята, мыши и крысы, специально выращенные для таких случаев. Соколята сыты и довольны, говорит Елена Шнайдер: «Они действительно сыты. Мы наблюдаем за ними через камеру. Когда самка прилетает с добычей, выпрашивать еду бросаются 1-2 птенца, остальные спят, что говорит о том, что наша подкормка имеет большой успех. Самка – большая молодец! Сначала она кормит одних, затем перелетает на другой край гнезда и кормит остальных. Так что все складывается хорошо».

Такой метод реинпродукции является самым надежным, уверены эксперты. Соколы, воспитанные дикими приемными родителями, вырастут дикими, в отличие от выращенных в неволе, которые в большинстве случаев погибают. Эти балобаны будут самостоятельно охотиться, а значит, имеют все шансы на выживание. Подобный метод, используется в мире - в США таким способом полностью восстановлена популяция сапсана.

В России проект по восстановлению численности алтайского вида сокола-балобана стал первым и начался на его исторической родине – на Алтае. И вопрос, где внедрять успешный опыт был решен в пользу Сайлюгемского парка не случайно: именно здесь сохранились фрагментарные ареалы и именно здесь редкие пернатые под надежной защитой сотрудников парка и пограничной службы.

Уже через несколько дней на московских соколов будут установлены GPS-транспондеры, благодаря которым исследователи узнают о первом вылете соколов из гнезда. В дальнейшем с их помощью ученые будут отслеживать за перемещением и миграцией птиц, что позволит выявить места обитания балобана и определить места для проведения охранных мероприятий.

В случае успеха пилотного проекта, он будет продолжен: ежегодно в Сайлюгемском парке будут появляться по 10 птенцов сокола-балобана, что позволит восстановить алтайскую популяцию.

Проект реализуется при поддержке Всемирного фонда дикой природы и Фонда «Мир вокруг тебя» корпорации «Сибирское здоровье».