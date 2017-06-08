Лесорубов научат сохранять биоразнообразие при лесозаготовке

По инициативе WWF в Республике Алтай апробируют нормативы по выделению особо ценных участков леса. В Горном Алтае подобные нормативы вводятся впервые в соответствии с предложениями экологов и требованием законодательства.

До настоящего момента в Республике Алтай не были определены нормативы по сохранению биологического разнообразия при лесозаготовке. Поэтому оставленные невырубленными лесные участки, относящиеся к ключевым биотопам (отдельные ценные деревья и их группы, старовозрастные деревья, деревья с дуплами или с гнездами птиц, а также потенциально пригодные для гнездования и мест укрытия мелких животных), попросту считались недорубами.

Оставление недорубов могло квалифицироваться как несоблюдение технологической карты — а значит, правил заготовки древесины — и влекло достаточно серьезное административное наказание. Тем не менее обязанность сохранения ключевых биотопов и объектов лесникам сегодня диктует и федеральное законодательство, определяя обязанность лесозаготовителей сохранять естественные экосистемы при заготовке леса.

По инициативе WWF процесс разработки подобных нормативов был инициирован для Республики Алтай в рамках проекта «Партнерство WWF–IKEA по лесам». Специалистами-разработчиками стали ученые Алтайского края, в свою очередь также подготовившие изменение в регламент подобных нормативов для соседнего Алтайского края.

Однако если в Алтайском крае подобные нормативы хотя бы существовали и требовали только доработки, то в Республике Алтай это новый этап, лесозаготовителям еще предстоит научиться выделять и сохранять ключевые биотопы при лесозаготовке.

По инициативе Алтае-Саянской программы WWF 25 мая 2017 года в Минприроды Республики Алтай прошел круглый стол по теме «Сохранение биологического разнообразия при осуществлении заготовки древесины в Республике Алтай». Участниками круглого стола стали все заинтересованные стороны — от лесозаготовителей до представителей местных сообществ и региональных властей: необходимо было учесть мнения разных сторон.

«При обсуждении предлагаемых изменений в порядок ведения лесохозяйственной деятельности стало очевидным, что для начала требуется опробовать нововведения в полевых условиях, — говорит координатор лесной программы Алтае-Саянского отделения WWF Виктор Сипкин. — Это важно, чтобы лесозаготовители уяснили для себя возможность соблюдения экологических норм действующего законодательства с сохранением экономической целесообразности от заготовки древесины».

Минприроды Республики Алтай поддержало предложение по полевой апробации нормативов. Работы будут проведены с 5 по 8 июня на территории Чойского лесничества Республики Алтай. Эксперты WWF наглядно покажут лесникам Республики Алтай особенности методики выделения ключевых биотопов и объектов по сохранению биоразнообразия на лесосеках. Цель WWF — продемонстрировать, что нововведения вовсе не несут катастрофической потери рентабельности при заготовке древесины, кроме того, просто являются обязанностью в соответствии с действующим законом.

По результатам проведенной апробации эксперты WWF смогут доработать проект нормативов с учетом региональных особенностей для официального направления в Минприроды Республики Алтай для принятия решения о приведении в соответствие лесохозяйственных регламентов действующему законодательству Российской Федерации.

Источник: WWF