Горно-алтайский аэропорт и авиабаза не следят за своими опасными отходами

Горно-Алтайская транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства в сфере охраны окружающей среды в работе Алтайской базы авиационной охраны лесов и аэропорта "Горно-Алтайск", пишет "Авиапорт" со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

Было установлено, что в результате хозяйственной деятельности автономного учреждения Республики Алтай "Алтайская база авиационной охраны лесов "Авиалесоохрана" образуются отходы производства и потребления 1 и 2 класса опасности.

"Вопреки требованиям закона учреждением не в полном объеме ведется учет образовавшихся отходов; на территории учреждения не оборудовано место, предназначенное для их временного размещения; администрацией не принято мер к заключению договоров на утилизацию опасных отходов со специализированной организацией", - говорится в сообщении.

Аналогичные нарушения закона выявлены транспортной прокуратурой и при проверке ОАО "Аэропорт "Горно-Алтайск".

По результатам проверки Горно-Алтайский транспортный прокурор внес руководителям юридических лиц представления об устранении выявленных нарушений закона.

По постановлениям транспортной прокуратуры виновные должностные лица привлечены к административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления), им назначены наказания в виде штрафов по 10 тыс. руб. каждому.