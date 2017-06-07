Пропала уроженка Кош-Агачского района

Межмуниципальным отделом МВД России «Майминский» разыскивается Арутюнова Зоя Аршаковна, 09.08.1985 года рождения, уроженка с. Кош-Агач, Кош-Агачского района Республики Алтай, которая 30.05.2017 г., в 13:00 часов ушла из дома, расположенного в с. Майма, по ул. Полевая, 15 и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 30-40 лет, рост около 150-160 см., худощавого телосложения, волосы темно-русого цвета, лицо европейского типа.

Особые приметы: хромает на левую ногу.

Была одета в джинсы темно-синего цвета, вязаное пончо белого цвета.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить по телефонам: 8 (38844) 21-8-43, 8(38822) 9-26-89 или в ближайшее отделение полиции по телефону 02.

МВД по Республике Алтай