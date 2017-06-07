Школьные годы чудесные! (Выпускникам национальной школы посвящаю)

НАШ ДОМ

«Подъе-е-ем!!» Соскакиваешь с кровати, мечтая еще поспать, но, увы, режим в интернате не позволяет этого. Наш интернат… Пятиэтажное, серого вида здание, где жизнь внутри его крутится на основе режима дня. Здесь мы учились планировать свое свободное время, регулировать свой быт, получать навыки общения, научились ценить дружбу и взаимопонимание, которое длится, как оказалось, долгие годы. В первом этаже располагалась хозяйственная часть и столовые, во втором и пятых этажах жили мальчики и парни соответственно, в третьем, четвертом – девочки и девушки.

Слово «подъем», конечно, никто не любил, из - за этого бывало много забавных моментов. Находчивые мои товарищи спросонья прятались, в укутанные одеяла, в дубовые шифоньеры или ложились плашмя без всяких бугров на кровати так, чтобы воспитатели не смогли заметить спящих нарушителей. А наших воспитателей все же было трудно провести. Замеченные и пойманные в нарушении режима дня заносились в особую тетрадь и вечером они, как штрафники, мыли полы в коридоре. А слово – клич «кушать!» обожали все. Иногда, особенно после уроков, мы его так ждали, что несколько раз спускались на первый этаж – посмотреть, когда же дежурная комната по столовой закончит накрывать столы. Если дежурные - твои друзья, то было веселее. В этом случае можно было им помогать накрывать столы обедами, приближая при этом долгожданный обед. Кто рос и жил в интернатах, поймут меня, если скажу, что слово «запас» всегда имело особое значение. Тайком таскали кусочки хлеба к себе в комнату и прятали их под подушки. И при утомительном ожидании приглашения в столовую мы делились этим хлебушком со своими друзьями, нам при этом становилось веселее и легче при ожидании приглашения. Воспитатели не приветствовали эти наши приемы, потому что здесь наблюдались явные нарушения санитарных правил гигиены в общежитии. Кормили нас хорошо; на праздники баловали фруктами, дополнительными сладостями. Закончившие школу навсегда запомнили полезные, наваристые каши наших поваров. Не зря затем среди нас, выпускников, некоторые подшучивали, что сходили в гости в школу, не забыв при этом навестить интернатовскую столовую, чтобы попробовать пресловутую нашу вкусную кашу. Почему-то смельчаков на этот раз было мало, наверное, стеснялись. Когда приезжали родители навещать своих детей, то не только у них был праздник встречи, но и друзей этих детей. Потому что предстояло угощение домашней едой: варенья, сырчики, вкусные боорсоки и всякое другое. Запомнилось, что у Галины Кудачиной (Толкочековой) родители были очень заботливые, добрые люди. Один раз отправили ей домашние пельмени и мы умудрились сами сварить их в столовой, попросив разрешения.

Если кому – то покупали красивую, по тем временам модную вещь, то ее все хотели надевать. Если хозяйка модной кофточки была щедрой, то это вещь носилась недолго. Зато как она сидела всем ее друзьям! Что примечательно, и сейчас, несмотря на прошедшие годы, мы можем махнуться одеждой. Привычка – великая сила! Жадных вычисляли сразу и не любили. Однажды у одной из таких что – то появилось в запасе. Она после отбоя, когда выключается в комнате электрический свет, тайком чем – то всегда хрустела. Решили ее проучить. Съели все конфеты, которые находились в чемодане под кроватью у нашей нерадивой подруги, положив обратно туда пустые фантики. Она успокоилась и мы угостились…

Кроме учебы интернатовцы посещали разные кружки и секции. С Розой Сапиной (Сартаковой) записались в танцевальный кружок, а его вел молодой специалист Малчиев К. У нас с ней танцевальных талантов не обнаружилось и мы дружно записались в музыкальную школу , поступив по классу баян у педагога А. Тозыякова, где успешно ее и закончили. От природы прекрасной пластикой в танцах обладали наши соклассники Пиянтин Т., Кундыева Н. Жаль, что Анатолий дальше не раскрылся в этой сфере.

На школьный хор ходили все. Я была записана в «сопрано», а моя Розочка – в «альты». Мы никогда не забудем преподавателя Ястребова Г. И., открывшего нам путь в мир прекрасного. Учитель музыки на предметных уроках, на хоровых занятиях преподавал и знакомил нас с азами музыкальной культуры. Впервые узнавали имена знаменитых композиторов Чайковского, Баха, Глинки. Необычно для нас было имя зарубежного композитора Сметаны. Весной, на городских художественных смотрах наш школьный хор под руководством Геннадия Ивановича не раз получали призовые места. А мы любили петь не только в хоре, но и у себя в комнатах интерната. Заводили общие тетради под названием «песенник», друг у друга переписывали полюбившиеся песни, клеили красивые картинки. И сейчас в юбилейных встречах поем наши незабываемые песни, например : «...школьное окно смотрит в облака, бесконечным кажется урок…», или «и стоит шаг пройти, заносит время след, обратного пути у жизни просто нет…». Кино у нас стояло отдельной строкой. Коллективно, индивидуально, группками бегали смотреть фильмы в кинотеатры «Голубой Алтай», им.Горького. Отечественное, зарубежное кино покоряло всех нас. Бывало, что билетов достать невозможно. «Печки – лавочки», «Руслан и Людмила», «Мачеха», зарубежные «Бобби», «Зита и Гита», «Золото Маккены» и т.д.

На спортивные занятия ходили в стадионы «Динамо», «Спартак». Помню наших парнишек красными лицами от тренировок, у которых наперевес на плечах висели кеды, мальчишки бегут на обед. Многие сейчас из этих мальчишек стали заслуженными тренерами, наставниками молодежи - это Ечешев А.Е, Яйтаков Г.Я., Майчиков А.В.

Спортивный бег, футбол, волейбол, борьба, зимой лыжи, коньки. По всем этим видам сдавали нормы ГТО. В данное время я рада, что восстанавливают спортивные нормативы у школьников, потому что это политика оздоравливания молодежи.

Дружба. Красной нитью мы пронесли это слово по нашей жизни. Доказали и делом, и поступками. Добрые, отзывчивые друзья - интернатовцы раскрыли во мне, в нас чувство ответственности, долга, школьной солидарности. В юбилейных встречах ходим в турпоходы, посещаем друг у друга семейные мероприятия, поддерживаем в печальные минуты жизни. Юные школьные годы, совместная жизнь в интернате объединяет нас. Ведь не зря в гимне республиканской гимназии звучат слова:

«Ты свети всегда любимая, маяком будь и звездой,

Фонари твои красивые пусть укажут путь домой.

Где б я ни был, с кем бы ни был я, будешь в памяти всегда

И любовь, и дружбу верную пронесем мы сквозь года».

Ольга Бабандыева член Союза журналистов России