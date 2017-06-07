«Нужны митинги по всей стране, и как можно мощнее!»

«Листок» продолжает проводить опросы общественного мнения среди жителей региона. На прошлой неделе на автоответчиках и на сайте газеты был записан следующий вопрос: «12 июня во многих городах России оппозиция во главе с Алексеем Навальным планирует провести антикоррупционные митинги и акции протеста – как ответ на бездействие властей, так и не опровергших сведения о возможной причастности к коррупции главы правительства Дмитрия Медведева. Такая заявка подана и в Горно-Алтайске. А как относитесь вы к требованиям организаторов митингов – поддерживаете, против или вам все равно?»

В течение недели в опросе приняли участие 157 респондентов. В какой пропорции распределились их голоса, смотрите ниже.

66,9% отвечавших (105 человек) одобряют идею проведения антикоррупционных митингов. Они говорили:

- коррупция везде, митинги проводить по этому поводу нужно;

- я за, жалею, что русский народ спит, я уважаю Навального, побольше бы таких людей;

- коррупция везде процветает;

- поддерживаю митинги;

- я считаю, что правильно делают;

- какой-то мутный Навальный мужик, не понять, я его не знаю, но в принципе я за проведение митинга;

- поддерживаю организаторов митингов;

- если бы в нашу республику привезти Медведева, и оставить его у нас на месяц – на два, пусть посмотрит;

- поддерживаю митинги против коррупции;

- хотелось бы, чтобы в России было побольше порядку и на народ наконец-то обратили бы внимание, а то чиновники жируют, кто не работает, тот ест, а кто работает, тот нет;

- я считаю, что Медведев должен отчитаться, что там на него, и как у него там;

- я прямо за, чтобы его немножко тряханули;

- я считаю, что правильно проводятся эти акции, потому что ничего не делается;

- я поддерживаю проведение митингов;

- я поддерживаю, потому что гласность-то какая-то должна быть;

- я поддерживаю тех, кто организует митинги против коррупции;

- я против коррупции;

- я за то, чтобы прошли эти митинги по все стране, и как можно мощнее;

- я за борьбу с коррупцией;

- отношусь положительно, давно пора его гнать;

- правильно делают;

- куда смотрит Путин, под боком у него сидит ворюга;

- да, я поддерживаю, очень коррупционно у нас в стране;

- поддерживаю, конечно, но есть сомнение, поможет ли;

- я поддерживаю, побольше бы таких людей;

- только надо выбрать другой день и провести митинг, не 12-го, а в другой день;

- я за, как так - на 70 миллиардов украсть, это не по-человечески, подло, а этот сидит, в другой стране мира за такое давно бы выгнали, я после этого на его рожу нормально смотреть не могу;

- коррупция все заполонила, вот таких высокопоставленных лиц давно пора за решетку садить;

- конечно, нам не все равно;

- поддерживаю, а Медведева, если все подтвердится, нужно под суд отдавать;

- митинги я поддерживаю, потому что власти боятся народ и не выходят к народу;

- со взятками нужно бороться всегда и везде;

- я за борьбу с коррупцией;

- любому здравому человеку не безразличен вот этот поднятый вопрос, я за то, чтобы митинги были, и чтобы Медведев ответил всенародно, тогда будет ясно, правда это или нет;

- я отношусь положительно;

- я за;

- конечно, поддерживаю;

- проверить надо, оборзели;

- конечно, поддерживаю, но в нашу судебную систему я не верю;

- я за то, чтобы провести этот митинг и разогнать всех к чертовой матери – всех, которые коррупционеры;

- люди же не тупые, и то, что запретили митинги, это запретили полностью нам выражать свои мысли;

- акцию протеста одобряю;

- с коррупцией нужно бороться;

- был бы результат, я не против;

- я поддерживаю, я недоволен ситуацией;

- поддерживаю, Навальный молодец, что организовал такое мероприятие.

11,5% отвечавших (18 человек) против проведения акций протеста. По их словам:

- я против;

- не поддерживаю;

- честно говоря, личность Навального у меня не вызывает доверия;

- я против всех этих митингов, и так тяжело живется, нечего людям мозги засерать, они за деньги бьются, а мы за что;

- я лично против, это саботаж;

- пусть сначала в виновности Медведева разберутся правоохранительные органы, а потом нужно создавать шумиху по всей России;

- я ничего не могу сказать, мне и Медведева жалко, и как его там – Навальный, что-то он здорово старается, что-то мне не нравится он;

- ну, кто такой Навальный и кто такой Путин? и зачем это грести, я сроду не поверю, что Путин и Медведев пойдут на какую-то грязь, и вся эта акция курам на смех;

- я не владею полной информацией и как бы не вижу смысла этих митингов;

- я за рабочего человека, а вот эти игрища между властвующими и оппозицией – это просто спектакль, а народ, к сожалению, безмолвствует и работает потихоньку, выживает.

12,7% отвечавших (20 человек) выразили безразличие к требованиям оппозиционеров. Типичные ответы:

- мне все равно;

- в политике не разбираюсь;

- я политикой не интересуюсь;

- я далека от политики;

- я на митинги не хожу, а со всем остальным пусть власти разбираются;

- мне не до этого;

- мы, пенсионеры, вне политики, лишь бы пенсию платили;

- на митинги я не хожу;

- сколько ни говори, сколько ни митингуй, все на том же месте;

- толку от митинга не будет, поэтому мне все равно;

- я не против митинга, пусть митингуют, сам на митинг не пойду.

8,9% отвечавших (14 человек) затруднились с ответом, не ответили точно на поставленный вопрос, либо воздержались от ответа. По их словам:

- господи, я, конечно, против коррупции, но всяких митингов боюсь;

- я не знаю, как ответить;

- ответа не знаю;

- мое мнение... все равно толку от этого не будет, что об этом говорить;

- я не в том возрасте, чтобы ввязываться в драку;

- в политике не сильна, насчет Медведева не знаю, надо сначала со своими ворами разобраться, а потом уж за Медведева браться, рыба гниет с головы;

- я затрудняюсь ответить, я не знаю, кто такой Навальный;

- мне хотелось бы знать, на какие шиши этот Навальный живет, и за границей жил на что?

- я затрудняюсь, я не в курсе дела;

- я не знаю, кто такой Навальный, ничего не знаю о нем, и не знаю, что делать с Медведевым;

- прежде чем митинг организовывать против Дмитрия Анатольевича, нужно со своими властями разобраться, с Бердниковым, вор на воре сидит;

- насчет Медведева надо выяснить, так это или нет;

- насчет коррупции я согласна, что нужно прекращать, но я не пойму, откуда у Навального деньги берутся, на какие шиши он столько проводит митингов и все прочее;

- Навальному и всем прочим кто мешает покупать акции Газпрома, кто? Копи, продавай, за границу отправляй, кто мешает?

Результаты опроса обрабатывал Димон Медведев