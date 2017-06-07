«И что, совсем не рубить? На что тогда жить?» В минприроды РА обсуждают сохранение биологического разнообразия лесов

Сохранение биологического разнообразия при использовании лесов в Республике Алтай – так звучала тема круглого стола, прошедшего 25 мая в конференц-зале министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений. Присутствовал (хоть и не сначала и не до конца) министр Александр Алисов, присутствовали также его заместитель Лариса Капустина, начальник отдела лесопользования минприроды РА Сергей Растворов, а также координатор группы общественного мониторинга по проблемам экологи и защиты леса РО ООД «Народный фронт «За Россию» в Алтайском крае Алексей Грибков, председатель РОЭО «Сакральный Алтай» Зинаида Тырысова, директор АУ РА «Иогач лес» Михаил Киршин, лесозаготовители из Чойского района и прочие.

Мероприятие получилось довольно эмоциональным, хотя поначалу, как говорится, ничего не предвещало... Но, тем не менее, случилось столкновение двух точек зрения, которые свелись к одной извечной проблеме – рубить ли лес.

6) Окраины болот, болота с редким лесом и участки леса среди болот. Полосы лесов, примыкающие к болотам. Заболоченные редкостойные низкобонитетные леса. Небольшие участки леса и куртины деревьев на гривах среди болот. Регулируют водный режим и микроклимат, характеризуются повышенным биоразнообразием, являются местообитаниями редких и исчезающих видов животных и растений.

Выделяется полоса леса, примыкающая к болоту, шириной 50 м. Полностью сохраняются участки леса среди болот. Допускается только вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений.

7) Участки леса вокруг постоянных и временных водных объектов (вдоль ручьев, мелких рек, русел временных водотоков, вокруг озер, родников). Поддерживают гидрологический режим, предотвращают эрозию, характеризуются повышенным биоразнообразием, являются миграционными коридорами и местообитаниями редких и исчезающих видов животных и растений. Вдоль или вокруг водоемов (включая временные), как учтенных, так и не учтенных лесоустройством, сохраняется полоса шириной не менее 50 м (в обе стороны от ручьев, рек), Охранная зона вокруг родников выделяется в радиусе 50 м. Для рек и озер, учтенных лесоустройством, ключевые биотопы выделяется в границах водоохранных зон. В буферной зоне допускается только вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений.

8) Участки леса на крутых горных склонах. Насаждения на горных склонах крутизной более 30 градусов, независимо от экспозиции склона. Предотвращают эрозию склонов, обладают защитными свойствами для убежищ животных. В состав сохраняемого участка включается лес непосредственно на склоне, а также полоса леса шириной не менее 30 метров у подошвы и у вершины склона. Допускается только вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений.

9) Участки леса на выходах скальных пород, каменистых участках, карстовых образованиях. Каменистые россыпи (курумы), скальные обнажения, скалы-останцы, крупные валуны, карстовые формы рельефа. Защищают от водной и почвенной эрозии, характеризуются повышенным видовым разнообразием. Выделяются по естественным границам выхода горных пород или карстовых образований с защитной полосой шириной не менее 30 м. Допускается только вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений.

10) Участки спелых и перестойных хвойных насаждений среди молодняков и средневозрастных древостоев. Лесные участки, значительно отличающиеся от окружающего древостоя по возрасту (более 40 лет), породному составу или происхождению (например, пожарные рефугиумы с сохранившимися куртинами хвойных деревьев). Участки группового произрастания старых деревьев (в том числе куртины старых хвойных деревьев среди насаждений лиственных пород). Служат источниками обсеменения прилегающих территорий, убежищами для растений и животных, гнездовьями для редких видов птиц. Биотоп выделяется в пределах участка спелых и перестойных хвойных насаждений, площадью до 3 га, с буферной зоной 30 м. Если участков несколько и при выделении буферных зон они пересекаются, то их выделяют в единый биотоп. Допускается только вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений.

11) Участки леса с наличием старовозрастной осины. Участки леса с наличием старовозрастной осины (61 год и старше) в количестве 5 и более единиц в составе древостоя. Одиночные деревья осины диаметром более 40 см или их группы. Выделение данного ключевого биотопа осуществляется в лесорастительных условиях черневой тайги. Старовозрастные осинники являются местообитаниями видов неморальной флоры, а также редких и исчезающих видов растений и животных. Выделяются участки леса с наличием старовозрастной осины в количестве 5 и более единиц в составе древостоя площадью от 0 5 до 3 га, но не более 5 ключевых биотопов на одном лесном квартале. Также рекомендуется сохранять одиночные деревья осины диаметром более 40 см или их группы обязательно в окружении деревьев других пород (для смягчения изменений среды после рубки).

Допускается только вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений.

12) Участки темнохвойных лесов среди древостоя светлохвойных и лиственных пород. Сохранение кедровников (сосна кедровая сибирская) естественного происхождения крайне важно для всех типов леса и лесных формаций, в которых встречается данная порода. Также представляют ценность лесные комплексы с доминированием ели сибирской, приуроченные к долинам горных рек. Ключевые биотопы выделяются по естественным границам доминирования ели сибирской (в долинах рек) или кедра с буферной зоной шириной 30 м. Если таких участков несколько, и при выделении буферных зон они перекрываются, то выделяется единый ключевой биотоп. Допускается только вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений.

13) Участки группового или единичного произрастания деревьев кедра. Групповое произрастание (3 единицы и более в составе древостоя) сосны кедровой сибирской (кедра сибирского) или единичные экземпляры кедра естественного происхождения любого возраста в составе насаждений других пород. Служат источниками обсеменения прилегающих территорий. Обеспечивают сохранение кормовой базы (кедровый орех) для редких и ценных промысловых видов животных. Единичные деревья кедра естественного происхождения оставляются в нетронутом состоянии. В случае группового произрастания деревья кедра объединяются в один участок, при этом сохраняются деревья прочих пород внутри участка. В этом случае ключевой биотоп выделяется по естественным границам участка произрастания кедра с буферной зоной шириной 30 м. Допускается только вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений.

14) Глухариные токовища. В северо-восточном Алтае токовища глухаря располагаются, как правило, в старовозрастных участках хвойных лесов со слабо развитым подлеском. Являются во с производственными участками ценного промыслового вида птиц. Буферная (охранная) зона выделяется в радиусе 300 метров вокруг глухариных токов (из расчета не более 3 таких участков на 10 тыс. га лесов). Допускается рубка только погибших и отмирающих деревьев.

15) Места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, животных и грибов, занесенных в Красную книгу РФ, Красную книгу Республики Алтай (далее — «виды, занесенные в Красную книгу»). На лесном участке могут произрастать некоторые виды, занесенные в Красную книгу. В случае обнаружения на лесосеке вида, занесенного в Красную книгу, его местообитание подлежит сохранению. Арендатор обязан организовать охрану, и в безотлагательном порядке сообщить в орган исполнительной власти Республики Алтай, уполномоченный в сфере охраны окружающей среды. Буферная (охранная) зона вокруг точек обнаружения редких видов устанавливается в соответствии с рекомендациями специалистов таким образом, чтобы при лесозаготовках гарантированно не нанести повреждений местообитанию редкого вида. Размер неэксплуатационного участка зависит от конкретных местных условий и особенностей биологии охраняемых видов. Для редких видов растений в качестве буферной зоны выделяется полоса леса от границ места произрастания шириной не менее 50 метров.

Для сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, для которых рубка деревьев не является лимитирующим фактором, меры охраны должны заключаться в переносе лесосечных работ на зимний период (со времени установления устойчивого снежного покрова). В таких случаях ключевой биотоп не исключается из рубок (неэксплуатационный участок не выделяется), но в его границах и в пределах буферной зоны не допускается нахождение любых механических транспортных средств в бесснежный период, а также любое повреждение почвенного слоя и травянисто-кустарникового яруса растительности.

Для редких видов животных радиус буферной зоны вокруг мест обитания, жилых участков, нор, гнезд, дупел и прочих убежищ может составлять от 50 до 300 метров. В пределах буферной зоны не проводятся все виды рубок и любые виды хозяйственной деятельности, способные оказать негативное воздействие (включая фактор беспокойства) на охраняемые объекты растительного и животного мира и среду их обитания.

Установление границ буферной зоны, а также выбор иных мер по сохранению редких видов должны учитывать особенности их биологии и экологии, в том числе лимитирующие факторы и необходимые меры охраны, указанные в Красной книге Российской Федерации и Красной книге Республики Алтай.

Ключевой объект — это отдельный природный объект, элемент лесной экосистемы, имеющий особое значение для сохранения биологического разнообразия.

Общие меры охраны. Ключевые объекты подлежат сохранению. Выделяемые в соответствующих случаях буферные (охранные) зоны рубке не подлежат и сохраняются как неэксплуатационные участки лесосек. Пути прохождения техники не должны пересекать буферные зоны и проходить через ключевые объекты.

Перечень ключевых объектов и необходимые меры охраны:

1) Крупномерный валеж на разной стадии разложения. Упавшие в результате естественных процессов стволы всех пород деревьев диаметром более 30 см разной степени разложения. Являются необходимым субстратом для выживания уязвимых и требовательных к условиям среды видов растений, животных и грибов, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, местом гнездования птиц, местами зимовки некоторых амфибий и рептилий. Крупномерный валеж оставляется в нетронутом состоянии. Прокладка волоков осуществляется с учетом сохранения валежа.

2) Единичные усыхающие и сухостойные деревья лиственных и хвойных пород; высокие пни, обломанные на различной высоте (остолопы). Крупные сухостойные и усыхающие деревья (особенно с дуплами и расщепами ствола) лиственных и хвойных пород, крупные высокие пни естественного происхождения. Являются местами обитания многих видов лишайников и грибов, служат убежищами для рукокрылых, местами гнездования птиц, в том числе редких и исчезающих видов. Ветроустойчивые единичные сухостойные деревья и высокие пни, не представляющие угрозы для жизни и здоровья работников при разработке лесосек, не усиливающие пожарную опасность в лесонасаждении, не ухудшающие санитарного состояния лесов, оставляются в нетронутом состоянии. Предпочтение отдается наиболее крупным и старым из погибших деревьев, при этом желательно, чтобы сохранялся сухостой разных пород.

3) Единичные крупные старовозрастные и нестандартные деревья. Единичные наиболее крупные старовозрастные (спелые и перестойные) деревья различных пород; деревья, диаметр или возраст которых значительно больше среднего для данной породы в данном древостое (на выделе) — «деревья-патриархи»; деревья с обширной кроной; единичные крупные сильно разветвленные, с нестандартным стволом или формой кроны, обломанной вершиной деревья. Сохраняют разновозрастность и разновысотность древостоя, элементы вертикальной структуры леса. Являются местами размещения гнезд редких видов птиц. Оставляются в нетронутом состоянии в количестве не менее 3 шт. на 1 га в среднем по лесному кварталу (при их наличии).

4) Деревья с гнёздами и дуплами. Дуплистые деревья являются убежищами и местами размножения многих видов насекомых, птиц и млекопитающих, в том числе редких и исчезающих видов. Крупные гнезда на деревьях принадлежат, как правило, видам птиц, занесенным в Красную книгу России и Красную книгу Республики Алтай. Деревья с дуплами не подлежат рубке, вокруг таких деревьев выделяется буферная зона радиусом 30 метров, где не проводятся все виды рубок. При выявлении деревьев с гнездами птиц приостанавливаются все виды рубок в любое время года. Для уточнения видовой принадлежности гнезда и мер охраны необходимо проконсультироваться со специалистом-орнитологом. Деревья с мелкими гнездами (диаметром менее 0,4 м) не подлежат рубке, полностью сохраняется окружающий древостой радиусом 50 метров. Деревья с гнездами диаметром 0,4-1 м не подлежат рубке, полностью сохраняется окружающий древостой радиусом 200 метров. Деревья с крупными гнездами (диаметром более 1 м) не подлежат рубке, полностью сохраняется окружающий древостой радиусом до 300 метров.

5) Убежища животных (жилые норы, логовища, берлоги). Для сохранения жилых нор и логовищ животных выделяется неэксплуатационный участок радиусом не менее 50 метров. Для берлог, скоплений нор (барсучьих городков) полностью сохраняется древостой в радиусе до 300 метров.

6) Крупные муравейники. Для предотвращения вспышек массового размножения хвоелистогрызущих вредителей должны сохраняться муравейники. Рекомендуется сохранять не менее 4 муравейников на 1 ra. Вокруг муравейников высотой более 0,5 м выделяется буферная зона с запретом рубок в радиусе 30 метров.

7) Природные солонцы (естественный выход солей на поверхность почвы). В целях сохранения защитных условий выделяется буферная (охранная) зона с запретом рубок в радиусе 100 метров вокруг солонцов, используемых дикими копытными животными.

«В орехово-промысловых зонах надо заготавливать орех, а не древесину»

Когда Грибков закончил, директор АУ РА «Иогач лес» и член «Сакрального Алтая» Михаил Киршин заявил, что желает задать вопрос и даже специально для этого принес карту своего лесничества. «Вот это — только учтенные лесоустройством ручейки, и их тут много, сетка, а неучтенные — это как венами все испещрено. То есть, никакую деятельность ни в Турочакском, ни в Чойском районе, учитывая это, невозможно вести. И это только один из моментов... Второе — ключевой биотоп, через него нельзя переезжать, то есть, дороги в лесу нам нельзя делать у кедровников, а где кедровника нет, там болото, наморозить невозможно, и теперь нельзя через него ездить, либо старое русло какой-нибудь реки... просто так полянку редко встретишь в черневой тайге. Если это все учитывать, хотя бы немножко, то получается, что невозможно вести деятельность по лесозаготовке, ни рубки ухода, ни... Все бы ничего, может, мы бы и сами сказали — да мы не будем рубить, мы будем сельским хозяйством заниматься, да только в нашей местности не занимаются сельским хозяйством. И Турочакский, и Чойский, и Чемальский отчасти районы – все практически население занято лесозаготовкой разного вида, кто дрова готовит, кто что...

«Вот здесь ответ более подробно дан, - указал на брошюру Алексей Грибков, – а по карте я вот что скажу — то, что вы здесь показали, со всей массой ручейков, в соответствии с лесохозяйственным регламентом Турочакского лесничества вот досюда (показывает рукой) — орехово-промысловая зона. Я не первый раз с этим сталкиваюсь, особенно более молодое поколение лесохозяйственников так говорит — ну, никакую деятельность нам нельзя вести! Под деятельностью они понимают заготовку древесины кедра. Мой ответ — в орехово-промысловых зонах надо заготавливать орех, как написано в законе, а не древесину («Орех раз в два года. На что жить будем?» - сказал Михаил Киршин). Рубки ухода ведутся за плодоношением кедра, а не для заготовки древесины, а вот договор аренды у АУ РА «Иогач лес» - в целях заготовки древесины, притом, что они могут вести только санитарные рубки и рубки ухода. Это и есть глобальное противоречие, записанное в Лесном кодексе. Я понимаю, мы все в такие условия поставлены и ничего не поделаешь. Леса защитные, более того – ценные, они как орехово-промысловая зона выделены не только для того, чтобы ресурсы кедрового ореха устойчиво воспроизводить и использовать, это еще Пыжинская тайга, Прителецкая тайга, таких кедрачей больше нет нигде – спросите Евгения Парамонова. Если мы их тут угробим, в сердце ареала кедра, то грош нам всем цена. А когда я перечислял вот это все, я специально ссылался на нормативно-правовые акты – не Грибков Алексей Владимирович придумал это сохранять, а закон. И то, что мы не можем наморозить, чтобы трелевочник проезжал – не оправдание для того, чтобы биологическим разнообразием не заниматься. Вы трелюете по ручьям, по руслам исключительно — это запрещено. Не можете на летательных аппаратах трелевать — заготавливайте орех, охотничье хозяйство... 17 видов использования лесов есть в Лесном кодексе».

Перепалка разгоралась. «Вы как на Луне родились... Жить-то на что людям?» - вопрошал Михаил Киршин. Грибков пояснял, что родился как раз в Тальменском районе Алтайского края, и там было несколько заготконтор, которые принимали орех, клюкву, папоротник-орляк и так далее, и это было лесопользование, а сейчас - «древесинопользование». Подключились лесозаготовители из Чойского района: «А людям что делать? Вы объяснили, где филину жить, его Красная книга защищает, а нас кто?»

- В одном поселке, не буду его называть, чтобы не смущать никого, был колхоз, потом развалился, 20 лет люди живут, на что? – где-то берут древесину, только не выписывают, - сказал Киршин. – Ну, запретите вы чойским, турочакским...

- Запретить-то что? Рубить кедр, который орех дает? Это орехово-промысловая зона... - снова сказал Грибков.

- А в Чое — не орехово-промысловая зона... тут назначили, ладно, что попало натворили, а жить как?

- Ну что, те лесоводы, которые жили до нас, профаны были, они ничего не понимали?

- Те кедры тысячами вырубали, когда они жили. Сплавляли по Бие, и все молчали, по 180 тысяч за один год вырубали, а сейчас вы — знаменитые лесоводы, какую-то сотую долю, и то нельзя...

- Вы сейчас рубите кедры, которым по 280 лет, а говорите — сплавляли сотнями-тысячами...

- То есть, ваша позиция такая — людей не надо чем-то занимать... тогда давайте дотации на сельское хозяйство, чтоб чем-то люди занимались.

- Он вам говорит с позиции буквы закона, - вставила Зинаида Тырысова.

- А мы в этом районе живем! - воскликнул Михаил Киршин. – Он-то уедет, а нам-то жить! Все запретит, безработица, тотальные скандалы, конфликты.... а он — на букве закона, поехал домой...

- Подождите. Получается, у нас автономка — вне закона? - среагировал министр Александр Алисов на реплику Зинаиды Танышевны. - Незаконно рубит, что ли? И граждане? (смех в зале) Мы говорим — есть заготовки, есть незаконки, где незаконно, такие факты есть – их надо пресекать. И у вас есть предложение в лесохозяйственный регламент внести изменения, прописать, где можно рубить, где нельзя, охранные зоны наложить, а анализ не проводили — на территории Республики Алтай если мы все это исполним, у нас рубка вообще исчезнет?

- Вот Александр Александрович задал вопрос — вы говорите, конечно, да. Хоть цифру назовите – площади, объемы? То, о чем вы кричите — таких митингов мы слышали много, и в Алтайском крае, и так далее... «Людей без работы»... слушайте, а если леса не будет? Вообще? Будет работа у людей? - задавал вопросы Алексей Грибков.

- Да нам хватит леса... - из зала.

- А, вам хватит леса. А детям? Внукам?

- И детям, и внукам...

- Кедр, безусловно, нужно сохранять, – выступил мужчина из зала, – и относиться к нему очень бережно, но есть участки леса, которые нуждаются в рубке. Если хотите, мы с вами съездим, я вам покажу и вы сами скажете — его нужно убрать, потому что там 50 процентов — они уже сухие стоят... И провести культурную посадку. На сегодняшний день лесное хозяйство с этим не справляется, потому что сколько вырубают и сколько засаживают — это разные вещи. Сейчас нужно упор делать не на то, что быстренько ввести запреты на рубку кедра — с кедром надо аккуратно работать, но нельзя людей оставлять без работы...

- А кто об этом говорит? - поинтересовался Грибков. «Вы!» - ответили ему сразу несколько голосов. Алексей Грибков еще раз попытался прояснить свою позицию, объясняя, что такого не имел в виду, но его не услышали.

Инна Жулаева