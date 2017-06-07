МЧС оштрафовало виновников лесных пожаров на 72 000 рублей

В Республике Алтай продолжаются ежедневные мероприятия по предотвращению возникновения природных пожаров в условиях действия особого противопожарного режима. С начала пожароопасного периода общая сумма наложенных на нарушителей штрафов составила 72 000 рублей. Дознавателями надзорной деятельности федеральной противопожарной службы организована работа по установлению причастных и виновных лиц к возникновению лесных пожаров, пишет сайт ГУ МЧС по РА.

Возбуждено уголовное дело в отношении гражданина П., жителя Усть-Коксинского района, который выжигал траву на территории своей пасеки и спровоцировал переход огня на лесной массив. Площадь пожара составила 1,6 га. Лесному фонду причинен материальный ущерб на сумму около 300 тысяч рублей.

Четыре материала по фактам лесных пожаров переданы по подследственности в МВД. По факту трех лесных пожаров проводятся предварительные проверки сообщений в порядке ст.144-145 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Всего на территории Республики Алтай сначала года зарегистрировано 15 лесных пожаров на общей площади 224,7 га, из которой 219,7 лесная.

Главное управление МЧС России по Республике Алтай убедительно просит жителей и гостей республики не нарушать правила пожарной безопасности в лесах, на садовых и приусадебных участках. Это может привести к трагическим последствиям и материальному ущербу. Не забывайте своевременно сообщать о пожарах, не разводите костров, ограничьте посещения лесов!