Фильм Валдиса Пельша о Горном Алтае покажут на телеканале "Моя Планета"

Познавательный телеканал "Моя Планета" в июне покажет цикл документальных фильмов Валдиса Пельша, среди которых - "Путешествие к центру Земли", для съемок которого он объехал всю Республику Алтай. Об этом сообщает официальный сайт региона.

Снимая документальный фильм "Путешествие к центру Земли" Валдис Пельш со съемочной группой летал на вертолетах к Белухе - высшей точке Алтайских гор, побывал в селе Манжероке, о котором когда-то пела Эдита Пьеха, на Телецком и Каракольских озерах, посетил Музей Рериха и Музей старообрядчества, любовался уникальными наскальными рисунками - петроглифами и мумией принцессы Укока в Национальном музее имени Анохина.

Также в фильме зрители познакомятся с местными жителями: рыбаком, инструктором по вождению снегохода, рафтингистом, хранителем укокской жрицы, а также главным библиотекарем Республиканской библиотеки Светланой Самочаковой - единственной двукратной обладательницей "Хрустальной совы" в телеигре "Что? Где? Когда?" среди телезрителей.

Интервью для фильма дали министр обороны РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу, член попечительского совета РГО Владимир Евтушенков и глава Республики Алтай Александр Васильевич Бердников, сообщается на сайте телеканала.

"Что связывает Алтай и Венецию? Как образуются каменные грибы и чертовы пальцы? Кого на Алтае почитают даже больше, чем шаманов?

Ответы на эти вопросы можно узнать в фильме "Путешествие к центру Земли", премьеру которого "Моя Планета" покажет в июне", - сказано в сообщении.

Валдис Пельш хорошо знаком телезрителям по развлекательным телевизионным программам и викторинам как яркий шоумен, но мало кто знает, что он отлично разбирается в истории авиации, изучал события Великой Отечественной войны.

Зрители увидят Валдиса Пельша в новом амплуа серьезного рассказчика - всего в эфир выйдет шесть его документальных фильмов.

В каждом из них Валдис предлагает зрителям вместе разгадывать тайны Земли - от малоизученных мест и явлений до удивительных способностей человеческого организма.