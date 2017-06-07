Митинг в рамках всероссийской акции, инициированной Алексеем Навальным, и собрание по референдуму пройдут 12 июня в Городском парке

Так как на 12 июня уже на всех площадках города согласованы публичные мероприятия, мэрия Горно-Алтайска предложила провести митинг в рамках всероссийской акции, инициированной Алексеем Навальным, на площадке в Городском парке культуры и отдыха между зданием Центра детского творчества и территорией военного комиссариата. Как уточняется в документе, полученном от администрации, площадка находится на расстоянии 20 метров от правого берега р.Майма, в 40 метрах от здания, расположенного по пер. Спортивному, 5/1, в 75 метрах от здания Центра детского творчества.

При этом, как отмечено в документе, митинг предлагается провести после завершения запланированных городских мероприятий, посвященных Дню России. Устно сотрудники администрации пояснили, что к 14 часам дня 12 июня площадка уже должна быть освобождена участниками неких «запланированных городских мероприятий», но если к 14 часам они вдруг ещё не покинут площадку, нужно будет подождать.

Напомню, в связи с тем, что, региональное отделение Партии народной свободы в Республике Алтай было тайно незаконно ликвидировано, на 12 июня КРОМЕ МИТИНГА намечено выдвижение инициативы республиканского референдума о возврате всенародных выборов мэра Горно-Алтайска и глав районов от инициативной группы граждан.

У нас, в отличие от большинства регионов, в инициативной группе должно состоять не 20, а целых 100 человек (круче только в Ленинградской области — 500 человек). Проведение собрания такой большой группы граждан будет создавать некоторые технические сложности, но зато в неё смогут войти представители разных политических сил, поддерживающих проведение референдума о возврате выборов мэров и глав — и члены партий и просто неравнодушные граждане.

Для участия в инициативной группе нужно быть совершеннолетним гражданином России, имеющим ПОСТОЯННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ на территории Республики Алтай.

Тех, кто готов принять участие в выдвижении инициативы референдума, прошу ЗАРАНЕЕ связаться со мной (тел.8-913-999-8617) — нужно ЗАРАНЕЕ вписать в проект протокола и ходатайства паспортные данные инициаторов референдума, а для 100 человек это довольно длительная работа.

Сергей Михайлов