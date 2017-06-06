Ауэльхан Джаткамбаев переведён под домашний арест

Один из наших источников сообщил сразу две довольно неожиданные новости.

По его словам, 6 июня Горно-Алтайский городской суд «на его глазах» рассмотрел дело об изменении меры пресечения главе Кош-Агачского района Ауэльхану Джаткамбаеву. Формальное основание — плохое состояние здоровья подследственного. Мера пресечения изменена с содержания под стражей на домашний арест и Джаткамбаев уже находится в своей квартире в Горно-Алтайске. По данным источника, перед изменением меры пресечения Джаткамбаев дал некий минимальный объём показаний (ранее он просто отказывался что-либо говорить, ссылаясь на ст.51 Конституции России) — признал, что он действительно получил деньги, которые ему инкриминируются, как взятка, но, якобы, в виде займа — т. е., своей вины как таковой Джаткамбаев не признал.

Сведения о переводе Джаткамбаева под домашний арест подтвердил Владимир Петров, поэтому ниже я пересказываю ещё одну новость от того же источника, которую пока считаю менее достоверной (особенно в части механизма принятия решений).

Вторая новость: якобы, принято решение о передаче уголовного дела Виктора Облогина в иной субъект Российской Федерации, где, будто бы, дело будет «спущено на тормозах» и закрыто. Механизм принятия решений по Джаткамбаеву и Облогину, описанный источником: якобы, в республику приехали некие эмиссары из Москвы, чуть ли не из Администрации Президента РФ и потребовали от руководителей Следственного Комитета и местной судебной власти прекратить заниматься «шитьём дел» (в ходе беседы в СК его руководству, якобы, в жёсткой форме припомнили дело Демчука и Каташева) и дестабилизировать ситуацию в Республике Алтай, доводить народ до митингов и недовольства...

Если информация из второй новости подтвердится, получится, что, по меньшей мере, «дело Облогина» было «местной художественной самодеятельностью», проделками Бердникова и ныне осиротевшей «команды проходимцев».

Мы следим за ситуацией.

Сергей Михайлов