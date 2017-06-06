Следователь по делу Виктора Облогина был участником смертельного ДТП?

Кириченко Д.С., работающий ныне в должности следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Алтай, как выяснилось, был участником смертельного ДТП в Калининградской области. Суд обязал его выплатить компенсацию морального вреда родственникам погибшего под колесами его автомобиля мужчины. Так, говорится в решении Гурьевского районного суда (Калининградская область) суда от 15 октября 2013 года, Кириченко Д.С. был обязан выплатить по полмиллиона матери и несовершеннолетнему ребенку погибшего.

Позже, в мае 2014 года суд обязал Кириченко Д.С. выплатить компенсацию морального вреда братьям погибшего.

Из судебного решения от 15 октября 2013 года:

"Судом установлено, что Кириченко Д.С., управляя автомобилем марки «Мерседес ML 270», в нарушение требований Правил дорожного движения, не убедившись, что перед замедлившим движением перед нерегулируемым пешеходным переходом транспортным средством – грузовым микроавтобусом, нет пешехода, совершив маневр «опережение» на соседнюю полосу, продолжил движение, совершив наезд на пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход на месте скончался.

<...>

Первичный удар выступающими частями движущегося автомобиля совершен в область правой боковой поверхности тела и при этом возникли такие повреждения как закрытые оскольчатые переломы правой бедренной кости, горизонтальной ветви правой лобковой кости (одной из костей правой половины таза), закрытые оскольчатые переломы правых ребер, ушибы и сотрясение внутренних opганов. При следующих фазах автомобильной травмы (падение тела пострадавшего на капот автомобиля с ударом о его поверхность и падение тела на дорожное полотно с ударами о его покрытие) причинены повреждения в виде тяжелой черепно-мозговой травмы и возникли дополнительные повреждения внутренних органов в в виде ушибов, сотрясения и разрывов.

При судебно-химическом исследовании крови и мочи от трупа погибшего этиловый спирт не найден, следовательно, пострадавший в последние часы своей жизни не принимал алкогольные напитки.

<...>

Нарушение Правил дорожного движения РФ со стороны ответчика Кириченко Д.С. подтверждается справкой по дорожно-транспортному происшествию и приложенной фототаблицей к нему, протоколом осмотра транспортного средства, схемой места дорожно-транспортного происшествия, подписанной в том числе Кириченко Д.С.

Также в судебном заседании установлено, что именно данные нарушения правил дорожного движения со стороны только одного Кириченко Д.С. находятся в прямой причинно-следственной связи с рассматриваемым ДТП и наступившими в результате него последствиями. Каких-либо нарушений правил дорожного движения и виновных действий со стороны пострадавшего не установлено".

Уголовное дело в отношении Кириченко Д.С. было возбуждено 2 сентября 2006 года по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Неоднократно дело передавалось от одного следователя другому, выносились постановления о прекращении уголовного преследования в связи с отсутствием в деяниях ответчика состава преступления, затем они отменялись и следствие возобновлялось. Общая продолжительность производства по делу с момента начала осуществления уголовного преследования в отношении Кириченко Д.С. составила шесть лет восемь месяцев.

С 2008 по 2013 годы следователи якобы не могли установить местонахождение подследственного, при этом задокументированных попыток разыскать его не предпринимали. В итоге после судебного разбирательства между Управлением ФК по Калининградской области и Кириченко Д.С., последний даже получил компенсацию за "нарушение права на разумные сроки судебного разбирательства".

После этого родственники погибшего обратились в суд с требованиями компенсации морального вреда, которые суд частично удовлетворил.

Из решения суда от 15 октября 2013 года:

"При этом, учитывая материальное положение ответчика Кириченко Д.С., суд полагает несостоятельными доводы о том, что ответчик имеет низкий доход и критически относится с справке с указанием, что Кириченко Д.С. работает в указанной организации в должности менеджера с ежемесячной заработной платой в размере 6000 руб. Как видно из справки о доходах физического лица за 2012 год, общая сумма дохода Кириченко Д.С. в 2012 году составляла 386635,07 руб.



<...>

Суд не может оставить без внимания и то, обстоятельство, что после дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в 2006 году, компенсацию ни морального, ни материального ущерба ответчик до настоящего времени не производил".

Имя следователя по особо важным делам Дениса Кириченко стало известно после дела мэра Горно-Алтайска Виктора Облогина. В частности, следователь прославился довольно спецэфическими методами общения со свидетелями, на которых он оказывал давление, угрожал, в общем, пользовался любыми средствами для того, чтобы добиться нужных показаний.

Соб.инф