Кадастровая палата рекомендует убедиться в наличии сведений о правообладателе земельного участка

Кадастровая палата по Республике Алтай рекомендует гражданам убедиться в наличии сведений о правообладателе земельного участка, поставленного на кадастровый учет до 1 марта 2008 года (ранее учтенный земельный участок). Подать запрос на предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости можно в офисах Кадастровой палаты, МФЦ или в электронном виде на портале Росреестра. Ранее учтенные земельные участки, в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) сведений об их собственниках, снимаются с государственного кадастрового учета.

За полгода до принятия решения о снятии такого участка с учета, территориальный отдел Управления Росреестра уведомит граждан о необходимости предоставить все необходимые документы для регистрации прав. Иначе такие земельные участки будут сняты с учета.

Уведомления могут быть направлены правообладателям исходных земельных участков, правообладателям объектов недвижимости, расположенных на земельных участках или в органы государственной власти и местного самоуправления.

Снятые с кадастрового учета земельные участки приобретают статус свободных (неразграниченных) земель, право распоряжения, которыми переходит уполномоченному органу местного самоуправления. Восстановление прав в таком случае может обернуться сложными судебными процессами.

Источник: сайт правительства РА