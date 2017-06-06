Следователи выясняют обстоятельства гибели подростка в педиатрическом отделении Ресбольницы

В Республике Алтай следователи выясняют обстоятельства гибели 15-летнего подростка в медицинском учреждении. В данный момент возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей, повлекших смерть несовершеннолетнего пациента, говорится на сайте Следкома РА.

6 мая родители ребенка ввиду плохого состояния его здоровья обратились за медицинской помощью. После осмотра в приемном отделении врачом юноша был госпитализирован в педиатрическое отделение БУЗ РА «Республиканская больница». Через двое суток он скончался в реанимационном отделении больницы.

Недооценка тяжести состояния здоровья пациента врачами, неверно выставленный диагноз, по мнению следствия, находятся в причинно-следственной связи с наступлением смерти ребенка вследствие ненадлежащего исполнения медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на детальное установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, виновных в смерти ребенка.

Расследование уголовного дела продолжается.