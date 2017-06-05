Жители региона жалуются на аллергию, вызываемую гусеницами шелкопряда

С наступлением тепла отмечается увеличение количества обращений взрослого и детского населения республики в БУЗ РА «Кожно-венерологический диспансер» с жалобами на аллергические дерматиты, вызванные воздействием веществ, выделяемых железистыми клетками гусениц непарного шелкопряда. За апрель-май текущего года в регионе зарегистрировано более 100 случаев аллергии на гусениц, сообщает Минздрав РА.

По информации врача-дерматовенеролога Республиканского кожно-венерологического диспансера Э.А.Тадырова, дерматит развивается через несколько часов (24-48 ч.) после контакта с насекомым (по ходу движения гусеницы на коже). Аллергия выражается в виде отёчной красной или розовой полоски и сопровождается выраженным зудом. При расчёсах волосики могут быть перенесены на другие участки кожного покрова, где также возникают эритема и уртикарии, очаги эрозий с присоединением инфекции.

Гусеницы непарного шелкопряда - волосистые, имеют 8 пар ног. Достигают длины 7,5 см. На спине три тонкие продольные полоски и 6 продольных рядов бородавок, из которых растут тонкие длинные щетинкообразные волоски — аэрофоры. Голова матово-черная. Тело гусеницы сразу после вылупления светло-жёлтое, по мере роста личинки оно темнеет. Благодаря аэрофорам молодые гусеницы могут переноситься по ветру, это позволяет им сразу после выхода из яиц перемещаться на большие расстояния, заселяя места с обилием корма и захватывая большие площади.

Специалисты призывают быть внимательнее при посещении лесных насаждений и парков, работе на садовых участках и применять средства индивидуальной защиты. В случае появления признаков аллергии, обратитесь к врачу.