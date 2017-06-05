Участники слета лидеров детских общественных объединений познакомились со службой в полиции

На базе детского оздоровительного лагеря «Манжерок», со 2 по 4 июня проходит первый республиканский слет лидеров детских общественных объединений и участников «Российского движения школьников» в Республики Алтай «Развивайся. Думай. Шагай вперед». Его участниками стали более 80 ребят со всех районов республики. Организаторы мероприятия приготовили для школьников насыщенную программу, состоящую из четырех направлений: личностное, военно-патриотическое, информационно-медийное и гражданская активность, рассказывает пресс-служба ГИБДД Майминского района.

Более 20 детей объединила военно-патриотическая смена, в рамках которой сотрудники полиции рассказали о службе в органах внутренних дел.

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Ребята познакомились с тонкостями профессии эксперта-криминалиста в системе ОВД, ознакомившись с содержимым экспертного чемодана, а также узнали много нового и интересного о процедуре дактилоскопии и папиллярных линиях на своих ладонях.

Как всегда бурю положительных эмоций вызвали показательные выступления инспекторов-кинологов со своими четвероногими помощниками. Собаки продемонстрировали свои умения в поиске хозяина пропавшей вещи, взрывчатых веществ и наркотических средств. Также было показано, как полицейские собаки задерживают преступников. Ребята интересовались условиями пребывания четвероногих питомцев на работе и в быту, местами, где можно приобрести щенков, пригодных для обучения службе в полиции, а также видами преступлений, раскрываемыми с помощью служебных собак.

О правилах безопасного поведения на дороге напомнили сотрудники ГИБДД Республики Алтай. Школьники приняли участие в викторине на знание ПДД, а также, проявив смекалку, придумали и нарисовали новые дорожные знаки, отвечающие за безопасность детей. В ходе мероприятия участникам смены была предоставлена возможность посидеть за рулем автомобиля ДПС, воспользоваться радиостанцией и специальным громкоговорящим устройством, а также примерить экипировку сотрудника дорожно-патрульной службы.

Ребятам подробно рассказали о порядке поступления на службу в органы внутренних дел, о том, как проходит процесс отбора кандидатов и требованиях, предъявляемых к кандидатам, желающим служить в полиции.

По окончании встречи участники слета поблагодарили полицейских за интересную встречу, а некоторые из учащихся изъявили желание в дальнейшем связать свою жизнь со службой в органах внутренних дел.