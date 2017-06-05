Туриста с приступом "горной болезни" эвакуировали с Белухи

В воскресенье спасатели Алтайского поисково-спасательного отряда эвакуировали на вертолёте МИ-8 и доставили в Горно-Алтайскую республиканскую больницу туриста, заболевшего в походе на горе Белуха.

Как сообщает ГУ МЧС по РА, 3 июня около полуночи на леднике Менсу в районе горы Белуха на высоте 3300 метров над уровнем моря, один из участников группы 1987 года рождения ощутил приступ гипоксии, так называемой «горной болезни». Такой приступ сопровождается затруднением дыхания, повышением температуры тела, изменением цвета кожи и провоцирует отёк лёгких. Возникла угроза для жизни и здоровья мужчины.

В 5 часов утра 4 июня для эвакуации пострадавшего из Красноярска вылетел вертолет МИ-8 Красноярского авиационно-спасательного центра. Прибыв в Республику Алтай, лётчики забрали на борт пятерых спасателей Алтайского поисково-спасательного отряда и двух врачей Центра медицины катастроф и отправились за пострадавшим. Хорошие погодные условия позволили в кратчайшие сроки провести эвакуацию и спасти жизнь туриста.

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Группа из Ангарска «Сто ветров» была зарегистрирована в Алтайском поисково-спасательном отряде. Все четверо участников группы застрахованы в РЕСО «Гарантия».

В Республике Алтай начался летний туристический сезон. По состоянию на 4 июня в Алтайском поисково-спасательном отряде находятся на контроле четыре туристические группы, численностью 30 человек.

Прежде чем отправиться в поход в горы, спасатели рекомендуют тщательно изучить географические и климатические условия местности, по которой пролегает ваш маршрут и обязательно учитывать состояние здоровья. Так как в условиях высокогорья хранические заболевания могут резко обостриться и привести к несчастному случаю.

МЧС напоминает, из-за большого количества выпавшего снега, в горах Республики Алтай сохраняется высокий риск схода снежных лавин.

Справка

Ледник Менсу (Иедыгемский) спускается с восточного склона горы Белухи, ниже перевала Берельское седло на северо-восток. Находится на высоте 3300 метров над уровнем моря.Это самый длинный ледник Алтая. Его длина — 10,5 км. Много небольших бурных потоков вытекают из-под ледника и, сливаясь, образуют реку Иедыгем - приток реки Аргут. Ледник Менсу - одно из часто посещаемых мест в горах Республики Алтай.