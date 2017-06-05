Республика Алтай заняла вторую строчку рейтинга самых чистых регионов России

Республика Алтай и Алтайский край возглавили экологический рейтинг регионов России по итогам весны 2017 года, составленный общероссийской организацией "Зеленый патруль". Самой чистой оказалась Тамбовская область, а самой грязной — Челябинская, отмечает Алтапресс.

Республика Алтай заняла второе место в списке, Алтайский край — третье. В число аутсайдеров рейтинга вошли Свердловская и Ленинградская области.

При анализе ситуации в регионах учитывались состояние воздуха и воды, количество сбросов и выбросов вредных веществ, а также ответственность власти и активность местных общественных организаций.