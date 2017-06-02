Верховный суд РФ окончательно оправдал Анатолия Демчука и Алексея Каташева

В нашумевшем деле врачей поставлена окончательная точка. Верховный суд Российской Федерации рассмотрел протест Прокуратуры Республики Алтай на оправдательный приговор в отношении врачей Республиканского перинатального центра, обвиняемых в смерти новорожденного ребёнка. В результате высшей судебной инстанцией подтверждена невиновность Анатолия Демчука и Алексея Каташева. Данный приговор обжалованию не подлежит. Дело закрыто, пишет сайт Минздрава РА.

Напомним, что в марте 2015 года Анатолия Демчука и Алексей Каташева арестовали по подозрению в убийстве недоношенного ребёнка. Врачи несколько месяцев провели в заключении, потом меру пресечения изменили на домашний арест. Около двух лет тянулись судебные тяжбы, дело рассматривалось в различных инстанциях, дважды врачи были единогласно оправданы судом присяжных заседателей. Ссылаясь на различные основания, сторона обвинения пыталась опротестовать оправдательный вердикт, но Верховный суд РФ всё же оставил его в силе. Врачи победили.

К сожалению, один из фигурантов дела, заслуженный врач Российской Федерации Анатолий Демчук, не дожил до этой «победы». Его не стало в январе 2017 года. Сердце врача не выдержало пыток судами.

Сегодня врач-неонатолог Алексей Каташев вернулся в профессию, желаем ему крепкого здоровья и успехов в работе.