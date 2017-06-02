Памятная дата. Со дня принятия Конституции Республики Алтай прошло 20 лет

Ровно 20 лет назад депутаты Республики Алтай, выражая волю многонационального народа нашей республики, приняли первую Конституцию Республики Алтай и провозгласили её Основным законом. Это событие стало знаменательной вехой в истории становления нашей республики, пишут "Новости Алтая".

О ее значении рассказывает Председатель Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай Владимир Тюлентин:

Конституция окончательно закрепила высокий государственный статус республики и стала гарантом её дальнейшего развития. Для человеческой жизни 20 лет – срок достаточно большой. И многие уже успели подзабыть, в каких непростых условиях общественно-политической реформы создавалась наша Конституция. Недавно мы торжественно отметили еще одну историческую дату, связанную с 25-летием первого республиканского Парламента – Верховного Совета Республики Алтай. Именно на первой сессии Верховного Совета республики 8 февраля 1992 года была образована Конституционная комиссия в составе 25 человек. Председателем комиссии был избран первый Глава Республики Алтай В.И.Чаптынов.

С этого дня в течение пяти лет шла кропотливая работа по созданию Основного закона нашей республики.На первой сессии был утвержден план законодательной работы, где первым пунктом была разработка текста Конституции Республики Алтай, определены структура и основные принципы проекта. В это время были приняты основополагающие законы по формированию органов законодательной, исполнительной и судебной власти, утверждены государственные символы республики – флаг и герб. Но деятельность первого республиканского парламента была прервана конституционным кризисом в стране. Верховный Совет Республики Алтай принял решение идти на досрочные выборы и 12 декабря 1993 года состоялись выборы депутатов Государственного Собрания – Эл Курултай.

Разработать проект Конституции РА, отвечающий произошедшим в стране переменам, было поручено новому составу Конституционной комиссии, которую вновь возглавил В.И.Чаптынов. Комиссия провела свыше двадцати заседаний,было рассмотрено 5 проектов Конституции РА. После каждого обсуждения проект дорабатывался с учетом поступивших замечаний и предложений. Последний вариант проекта конституции прошел экспертизу в государственно-правовых структурах страны. Граждане нашей республики также активно участвовали в обсуждение проекта Основного закона. Для широкого ознакомления текст Конституции был опубликован в республиканских газетах в мае 1995 года, затем –в мае 1997 года. Проект обсуждался на сессиях городского и районных Советов депутатов.

Необходимо отметить, что немалая заслуга в координации работы над текстом Конституции РА принадлежит известному юристу и парламентарию Д.И. Табаеву.

На специально созванной 7 июня 1997 года 21-ой сессии Государственного Собрания – Эл Курултай депутаты поименным голосованием приняли первую, ныне действующую Конституцию РА. До этого дня Республика Алтай оставалась единственной из всех республик в составе России, которая не имела собственной Конституции.На этой же сессии был принят закон, согласно которому 7 июня был объявлен Днем принятия Конституции Республики Алтай.

Конституция республики получилась весьма добротной и получила высокую оценку у правоведов страны. Она была названа самой пророссийской конституцией среди Конституций рес­публик в составе России. Вместе с тем, в Основном законе отражена вся специфика нашей республики, интересы многонационального народа, проживающего на ее территории. В преамбуле нынешней редакции текста Конституции сказано: «Добровольное вхождение алтайского народа в состав России и длительное нахождение под ее юрисдикцией создали условия для сохранения исторической территории, образования государственности, сохранения национальной самобытности и принятия первой Конституции Республики Алтай».

Официальный текст Конституции РА издавался на государственных языках республики пять раз. В настоящее время ведётся работа над подготовкой Комментария к Конституции РА.

В преддверии 20-летия многие депутаты провели Уроки Конституции РА в школах республики. В эти дни на официальном сайте нашего парламента, в средствах массовой информации депутаты всех фракций парламента высказывают своё мнение об Основном законе нашей республики. Они считают, что Конституция РА за прошедший солидный временной период с момента ее принятия остается основой стабильности в нашем обществе, не утратила своей силы и возможностей в развитии законодательства, стала важнейшим вектором развития нашей республики. Она продолжает служить своей главной задаче – работать в интересах людей.