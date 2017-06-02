Нефтехимическая компания стала владельцем «Майма-Молоко»

«Межрегиональная нефтехимическая компания» (МНХК) стала единственным владельцем ООО «Майма-Молоко». С ней подписан договор купли-продажи 99,95% уставного капитала одного из крупнейших молокоперерабатывающих предприятий Республики Алтай, сообщает «Сибирское Агентство Новостей».

Сообщение о сделке опубликовал конкурсный управляющий бийского ООО «Алтайский мясомолочный комбинат «Угриничъ». Лот, в который были внесены 99,95% уставного капитала ООО «Майма-Молоко», продавался на торгах в ходе процедуры банкротства «Угринича». МНХК он обошелся в 455 тыс. руб.

В марте 2017 года предприниматель Дмитрий Фаткуллин победил на торгах по продаже этой доли в уставном капитале, предложив 3,5 млн руб. Однако покупку он так и не оплатил, и договор купли-продажи с ним был расторгнут.

МНХК приобрела 0,05% уставного капитала ООО «Майма-Молоко» в апреле 2017 года за 65 тыс. руб. По данным ЕГРЮЛ, учредителем ООО МНХК является Сергей Корчагин. Основным видом деятельности компании указана оптовая торговля промышленными химикатами.