Памятник основателю Алтайской духовной миссии открыли в Горно-Алтайске

31 мая православная церковь отмечает 170 лет со дня смерти преподобного Макария (Глухарева), основателя Алтайской духовной миссии. В храме в честь преподобного Макария состоялась Божественная литургия, которую возглавил Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий, крестный ход вокруг храма, праздничный концерт, подготовленный силами воскресной школы Макариевского прихода. В процессе крестного хода состоялось торжественное открытие и освящение памятника преподобному Макарию (Глухареву), установленного рядом с храмом. Автор памятника – известный скульптор, почетный настоятель храма, протоиерей отец Павел Богомолов, отмечает сайт правительства РА.

Памятник, отлитый из бронзы, воздвигнут на народные пожертвования.