Умер ветеран Великой Отечественной войны Федор Артемьевич Саблашев

Коллектив Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай с прискорбием извещает о том, что ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, подшефный ветеран службы Федор Артемьевич Саблашев.

За ратные и трудовые заслуги Федор Артемьевич отмечен Орденами Отечественной войны I степени и Красной Звезды, медалями Георгия Жукова и «За победу над Германией» и другими многочисленными юбилейными медалями.

Ф.А. Саблашев всегда был примером для подражания, добросовестного служения на выбранном поприще.

Коллектив УФССП России по Республике Алтай выражает соболезнование родным и близким в связи с тяжелой утратой.

Саблашев Федор Артемьевич родился 10 июня 1915 года. В мае 1942 года его направили на фронт, воевал он в составе 835-го стрелкового полка 32-й Сибирской стрелковой дивизии в юго-западном направлении.