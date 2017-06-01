Собираем инициативную группу из 100 человек для запуска республиканского референдума о возврате всенародных выборов мэра Горно-Алтайска и глав районов

В связи с тем, что, региональное отделение Партии народной свободы в Республике Алтай было тайно незаконно ликвидировано, предлагаю выдвинуть инициативу республиканского референдума о возврате всенародных выборов мэра Горно-Алтайска и глав районов от инициативной группы граждан.

У нас, в отличие от большинства регионов, в инициативной группе должно состоять не 20, а целых 100 человек (круче только в Ленинградской области — 500 человек). Проведение собрания такой большой группы граждан будет создавать некоторые технические сложности, но зато в неё смогут войти представители разных политических сил, поддерживающих проведение референдума о возврате выборов мэров и глав — и члены Партии народной свободы, и коммунисты, и ЛДПР-овцы, и СР-ы и активисты «Родины», и «яблочники» и просто неравнодушные граждане.

Для участия в инициативной группе нужно быть совершеннолетним гражданином России, имеющим ПОСТОЯННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ на территории Республики Алтай.

«Раскрою карты». В кулуарах прошедшего Форума общественных наблюдателей в Ярославле от людей, общающихся с юристами Конституционного Суда РФ и уже выигрывавших там дела, я услышал следующее: «лазейка» в российском законодательстве, позволяющая вынести вопрос о выборности мэров и глав на региональные референдумы действительно есть и в определённых обстоятельствах Конституционный Суд РФ вынужден будет это признать. Как подчеркнули мои собеседники, признать это ему будет психологически проще, если инициатива будет выдвинута не какой-то политической партией, а просто группой граждан.

Тех, кто готов принять участие в выдвижении инициативы референдума, прошу связаться со мной (т.8-913-999-8617). Ориентировочная дата проведения собрания — 12 июня. И, кажется, будет возможность совместить собрание с ещё одним хорошим мероприятием, намеченным на этот же день.

Сергей Михайлов