На 3-м Форуме Свободной России прозвучал доклад о кампании референдумов по возврату всенародных выборов мэров городов и глав районов

25–26 мая 2017 года в Вильнюсе прошел 3-й Форум Свободной России, на котором обсуждались актуальные проблемы российской и международной политики, а также сценарии выхода России из политического, экономического и цивилизационного кризиса, в котором она оказалась в период правления Путина, особенно с началом российско-украинской войны.

Автор этих строк побывал на форуме (белорусско-российскую границу мне, как «невыездному», пришлось пересекать на автомобиле — по некоторым данным, с 15 мая на авиарейсах из Москвы в Минск введён почти полноценный пограничный контроль и «невыездных» не выпускают) и даже выступил с небольшим докладом о кампании референдумов по возврату выборов мэров и глав районов, в которой к настоящему времени участвует целый ряд регионов России.

Вот как кратко пересказал мой доклад журналист «Радио Свобода» Михаил Соколов:

«На Форуме свободной России в Вильнюсе шла речь и о "малых делах". Лидер Партии народной свободы в Республике Алтай, член Федерального совета партии ПАРНАС Сергей Михайлов ведет кампанию по организации референдумов по восстановлению выборности мэров и глав самоуправления, в которой участвуют 17 регионов: "Мы говорим о восстановлении действия 3-й статьи Конституции, – подчеркивает Сергей Михайлов. – Обычно инициативу блокируют на уровне законодательных собраний. Теперь готовится массовая подача исков в суды. В Иркутской области референдум запускает губернатор-коммунист Сергей Левченко. Под федеральные выборы есть шанс где-то провести референдум на уровне субъекта федерации"».

Но, конечно, в отличие от форума в Ярославле, где я также рассказывал о нашей кампании референдумов, в Вильнюсе прежде всего обсуждались не «малые дела», а куда более глобальные вопросы. Во второй день форума выступали такие люди, как бывший глава Литвы Витаутас Ландсбергис, Марина Литвиненко - вдова убитого полонием в Лондоне экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, добившаяся признания вины властей России в этом, по сути дела, акте ядерного терроризма, Элла Кесаева, руководитель организации «Голос Беслана» (её дочь была ранена во время событий в Беслане) и бывший руководитель Службы Безопасности Украины Валентин Наливайченко (именно Наливайченко 19 февраля 2015 года обвинил помощника Президента РФ Владислава Суркова в руководстве группами снайперов, обстреливавших людей на Майдане 20 февраля 2014 года, сославшись на допросы сотрудников спецподразделения СБУ «Альфа», которые дали «конкретные свидетельства о местоположении иностранных снайперских групп, которые целились и в митингующих… и в сотрудников Министерства внутренних дел [Украины]»).

Из репортажа М.Соколова:

«– Мы смогли доказать, и это прозвучало на ходе публичных слушаний из уст судьи-коронера, что за этим преступлением, за убийством моего мужа Александра Литвиненко стоит российское государство. Это преступление не могло произойти без ведома президента Путина и тогдашнего директора ФСБ Патрушева, – заявила Марина Литвиненко. На доказательство этого факта у Марины Литвиненко ушло почти 10 лет.

– За что убили Литвиненко? В 2003 году Литвиненко был приглашен на работу консультантом МИ-6. Он писал о слиянии организованной преступности и КГБ. Он много работал с испанскими спецслужбами по мафии из РФ. Там обосновалась "тамбовская группировка", через них вышли на чиновников путинского круга. Александр Литвиненко смог объяснить испанцам, почему Россия не помогает следствию. Литвиненко был отравлен перед встречей с испанским прокурором, где он должен был давать показания о связи с криминалом начальника охраны Путина Золотова, банка "Россия", кооператива "Озеро". Его убили в такой спешке и непрофессионально, боясь, что он будет выступать в суде о связях с международной организованной преступностью, – рассказал Александр Гольдфарб. – Когда после Крыма ввели санкции против Шамалова и Ковальчука, стало ясно: Западу понятно, где лежат деньги Путина. А после вердикта суда юридически установлено, что Россия практикует политический террор.

Похожим образом был устранен влиятельный петербургский силовик из окружения Путина Роман Цепов, дал свою версию журналист Дмитрий Запольский. Он уверен, что Путина к Собчаку подводили бандитские группировки: "В России управляет не КГБ, а бандиты. В России у власти группа людей, полностью лишенных нравственности", – считает Дмитрий Запольский.

– Есть целая серия доказанных политических убийств: Старовойтова, Политковская, Юшенков, Немцов, – сказал глава фонда "Справедливость для Александра Литвиненко" Александр Гольдфарб. Вся эта группа убийств говорит о том, что Россия управляется с помощью индивидуального политического террора. Это одна из важных претензий к режиму Путина»

Слушать всё это вживую, от первоисточников (хотя я про всё это давно знаю) было довольно тяжело, почему-то вспоминалась фраза из рассказа Сергея Лукьяненко «Поезд в тёплый край»: «Стрелять бы надо, но приказа нет...»

Форум принял заявление, назвав агрессию Кремля против Украины "международным преступлением". " Некоторые российские политические и общественные деятели не решились дать принципиальную оценку аннексии Крыма и российской агрессии на востоке Украины. Форум Свободной России считает необходимым эту оценку дать, руководствуясь критериями права и морали. Война Кремля против Украины нарушает территориальную целостность Украины, Устав ООН, Заключительный Акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, Декларацию о создании СНГ, Будапештский меморандум, двусторонние российско-украинские договоры, Уголовный кодекс РФ [те самые ст.353 и 354 УК РФ, про которые я неоднократно писал, и не только их] и полностью подпадает под определение агрессии, данное Генеральной Ассамблеей ООН».

Сергей Михайлов