Видеть все по-настоящему

26 и 27 мая в Национальном театре им. П. В. Кучияка состоялась премьера спектакля по пьесе известного американского драматурга Джона Патрика «Странная миссис Сэвидж». Написанная в 1950 году, пьеса очень популярна до сих пор во всем мире. У нас в стране она впервые была поставлена театром им. Моссовета, в главной роли потрясающе играла Фаина Георгиевна Раневская. Пьеса заявлена как комедия. Но в трактовке Национального театра она смотрится как трагикомедия. Трагедийный элемент выражен неярко, но он безусловно присутствует. Вспомним, что Чехов свой «Вишневый сад» тоже заявил как комедию. Но уже в самом начале и Станиславский с Немировичем-Данченко, и актеры, и зрители, и театральные критики видели его как трагедию.

Смешон здесь только Гаев. Уходит целое поколение ненужных, неприспособленных к этой жизни людей, напирают другие люди-новые хозяева жизни. И финальная фраза слуги Фирса «Человека забыли» вовсе не забавна, она философски полифонична. Многим заядлым театралам памятен «Вишневый сад» в постановке любимовского театра на Таганке и, конечно же, Владимир Высоцкий в роли Лопахина. Итак, «Странная миссис Сэвидж» все-таки трагикомедия.

Действие пьесы разворачивается в сумасшедшем доме, куда дети от первого брака Джонатана Сэвиджа помещают свою никогда не бывшую им родной мать. Она основала Фонд счастья, в Совете директоров которого числятся садовник, почтальон и ветеринар, в память о своем покойном муже с целью помогать людям осуществлять их необычные, но простые и заветные желания. Дети объявляют ее ненормальной. На кону стоит 10 миллионов долларов. И вот первое появление Этель Сэвидж на сцене: нелепо надетая дорогая (85 долларов) шляпка с вуалью, взгляд отсутствующий, плечи безвольно опущены, походка сомнамбулы. В руках плюшевый мишка. Жалкий потерянный вид. Сразу видно, женщина не в себе. Дети на нее не смотрят. Пауза. Падчерица Лили-Белл прощается, мать ей отвечает: «Я вас не переношу». Старший сын Тит (сенатор), в красивом галстуке в клетчатом пиджаке удлиненного покроя и с эффектной тросточкой, своим грубым лающим голосом бросает «До свидания» и из светских приличий, как он их себе представляет, добавляет «мама». Младший сын Сэм, любимчик матери, уходит, не сказав ни слова.

Что ждет чудаковатую миллионершу в «Тихой обители»? Суровое обращение персонала, как с умалишенной? Назойливые товарищи по несчастью? Прием горьких лекарств строго по графику? Она не знает и готовится к самому худшему. Мисс Вилли, медсестра клиники, знакомит ее с распорядком, а миссис Сэвидж заявляет: «Меня сюда поместили очень несправедливо» и спрашивает ее, знает ли она, почему новая постоялица никогда не расстается с игрушкой? И отвечает: «Я слишком одинока и слишком стара, чтобы взять себе любовника. И слишком брезглива, чтобы спать с кошкой». Это слова лаконичны и здравы. Так сумасшедшие не выражаются. Но у миссис Сэвидж хватает ума и здравого смысла никому не говорить истинной причиной причины, почему мишка всегда при ней. Дело в том, что в игрушке есть отверстие, куда она спрятала обращенные в ценные бумаги 10 миллионов долларов.

И вот знакомство с пациентами «Тихой обители». Флоренс (Арунай Тазранова) познала здесь радость материнства: на руках у нее «дитя» Джон, которому 4 года. Миссис Пэдди (Вера Сумачакова) рисует нечто, что она называет морем, которого она никогда не видела. Фэри (Роксана Саргатытова) озабочена тем, что ее никто не любит. Ганнибал (Игорь Тазранов) совершенно не умеет играть на скрипке, но вдохновенно водит смычком по струнам. Джеффри (Александр Майманов) - талантливый пианист, музыкальную карьеру которого прервала война. В бою его самолет был сбит, загорелся и весь экипаж погиб, кроме него одного. У Джефа изуродовано лицо, и он постоянно закрывает рукой правую щеку, стесняясь шрама. А непосвященные могут подумать, что у него просто болят зубы. Обычная, искалеченная войной, судьба, каких немало описано у Ремарка и Хемингуэя. Итак, здесь все немного странные, каждый, что называется, «на своей волне». Тем не менее, они не каждый сам по себе, они вместе. Они истинно гуманны, глубоко человечны. Эти душевнобольные, простите за тавтологию, душевно богаты и щедры: они трогательно заботятся друг о друге, боясь обидеть не только словом, но и взглядом. Они милосердны.

Во втором действии наступает основной конфликт пьесы. Разъяренные дети требуют у матери сказать, куда она спрятала 10 миллионов долларов?! Они уже не хозяева пятнадцати предприятий, земля Сэвиджей, на которой жили восемь поколений, уже им не принадлежит. Дети в ярости. И даже возникает вопрос, кто более ненормаен, ибо ради денег Сэвиджи способны на все, даже на предательство. Ведь они предали свою мать, поместив ее сюда. Тогда миссис Сэвидж по отдельности сообщает детям, куда она спрятала деньги. Каждый заявляет, что не верит ей, она спокойно и вкрадчиво отвечает «А ты проверь». Сэм будет искать их в далеком Бостоне и, вынимая кирпичи из-под статуи, будет ею ушиблен, Тит будет копать землю в президентской оранжерее, ведь консервная банка с десятью миллионами в клумбе с петуниями, а Лили-Белл полезет в брюхо ихтиозавра в зоологическом музее в надежде, что деньги там. Миллионерша выставила своих детей на посмешище, их похождения попали в газеты. Газетчики и знакомые называют их теперь не иначе, как «ненормальные Сэвиджи». Доктор Эммет заявляет миссис Сэвидж: «Ваше положение ухудшилось». А она ему отвечает: «Зато мое настроение улучшилось». Кстати, два слова о главном враче «Тихой обители». Это в исполнении Виталия Перчика очень интеллигентный, мягкий и добрый человек. Он действительно озабочен тем, чтобы его пациентам было здесь хорошо. Доктор спрашивает у бывшего математика Ганнибала: «Сколько должен работать обычный доктор, чтобы заработать 10 миллионов долларов?» И получает ответ, что он должен начать работать еще до Рождества Христова. Этель спрашивает Ганнибала: «Сколько стоит современный человек?» Тот отвечает, что человек состоит из фосфора и кальция и розничная цена ему полтора доллара.

Миссис Сэвидж потирает руки, она отомстила своим детям за предательство. Она заявляет: «Или вы отсюда меня выпустите, или будете копаться в египетских пирамидах!». В концовке пьесы миллионерша отдает детям ценные бумаги, так надоели ей ее родственники. Но гаснет свет, и бумаги со стола бесследно исчезают. Кто взял их? Каждый из пациентов, желая выгородить миссис Сэвидж, заявляет, что взял он. Сенатор, судья и их сестра уходят ни с чем. Примечательно, как менялся облик этих Сэвиджей, лучших представителей истеблишмента, на протяжении всей пьесы. В начале они холодно равнодушны, когда сдают мать в сумасшедший дом. Затем льстивы, когда надеются узнать, где деньги. И, наконец, теряют весь свой светский лоск и не скрывают бешенства, когда понимают, что мать их обманула.

А бумаги взяла медсестра мисс Вилли. Взяла, чтобы они не достались Сэвиджам. Как только они ушли, Вилли вернула их законной владелице.

И теперь, когда миссис Сэвидж может покинуть «Тихую обитель» (здесь действительно хорошо, это не чеховская палата №6), она принимает решение остаться здесь навсегда, со своими новыми друзьями. Они приняли ее в свой мир и полюбили ее, а она благодарна им за это и тоже искренне полюбила их. «Там» ее никто не ждет, родной дом стал для нее чужим. Кстати, текст пьесы в постановке Национального театра несколько сокращен и в финале доктор Эммет, на глазах которого блеснули слезы, говорит миссис Сэвидж: «Вы умеете видеть настоящее». Свет, что называется, гаснет и занавес опускается. Актеры выходят на поклон. В некоторых других постановках театров финал другой: доктор Эммет уговаривает миссис Сэвидж покинуть клинику, ибо там, в мире людей, она нужнее. Оба финала заслуживают право на существование. А новые друзья миссис Сэвидж, смогут ли они когда-нибудь вернуться в свободный мир, полный бурь, гроз и страстей? Наверное, нет. И, честно говоря, не дай Бог, если это когда-нибудь произойдет. Наш мир слишком жесток для них, они в нем не выживут.

Так как текст пьесы нашим театром сокращен, то она полностью лишена статичности, все очень динамично. И еще создается впечатление, что в нашей постановке нет эпизодических ролей, ибо каждый персонаж несет свою особую смысловую нагрузку. Хочу отметить работу осветителя Д. Унатова. Художника по костюмам Ю. Тишкову, которая сумела найти альтернативу обязательным для медпорсанала белым халатам, пациенты одеты неброско, но опрятно (Флоренс даже элегантно), Сэвиджи расфранчены.

Запишем спектакль «Странная миссис Сэвидж» в актив театра как творческую удачу. Но дело здесь не только в актерах, которые составили великолепный ансамбль и не только в режиссере, который воплотил ряд смелых интересных идей. Главное, чтобы зритель поверил в этот спектакль и пошел на него. Пожелаем этому спектаклю, скажеи так, творческого долголетия.

***

Необходимо сказать, что спектакль поставлен специально к юбилею Нины Алексеевны Юдановой. В приветственном адресе от имени министерства культуры сказано: «На протяжении многих лет Вы добросовестно трудились, заслужив авторитет и уважение среди коллег. По сей день Вы остаетесь примером интеллигентности, природной скромности и беззаветного служения своему делу». Нина Алексеевна сказала, что не любит комментировать свои роли, если актер хорошо сыграл свою роль, то он этим все сказал, без лишних слов. Но, уступая настойчивым просьбам, согласилась ответить на мои вопросы.

-Нина Алексеевна, почему премьера прошла на малой сцене? Спектакль просится на большую.

-Просто у режиссера была задумка именно на малую сцену. Кроме того, есть определенная проблема со зрителем. Раньше город был театральный, а сейчас в силу ряда причин (ТВ, Интернет) зрителей не так много. И еще. Мы ведь аграрная республика, люди погружены в свои заботы: занимаются садом-огородом, осенью заготовками. Стали мало ходить. Хотя те зрители, которые приходят, очень благодарны.

-Есть свой постоянный зритель?

-Есть, но таких мало. В основном те, кто ходит редко или вообще никогда не был в театре. Слышала отзывы о вчерашней «Сэвидж». Люди говорили: «Спасибо. Было интересно. Поднятая тема очень актуальна».

-Кстати, об актуальности. Чудачества американской миллионерши середины прошлого века и полунищая Россия наших дней, что общего?

-Пьеса очень актуальна. Мы сейчас живем при капитализме. Идет расслоение общества на богатых и почти нищих…

-Кто больше ходит: богатые или почти нищие?

-Людей с небольшим достатком больше.

-Спектакль камерный. Минимум реквизита и декораций. В силу своей компактности может быть вывезен в районы и даже за пределы республики. Каковы его перспективы?

-Мы бы с удовольствием, но бюджет театра с каждым годом все больше урезается. На гастрольную деятельность у нас просто не хватает финансов.

-Все великие актеры говорят, что надо не только вжиться в образ, но и полюбить его. Чем Вам близок и дорог образ миссис Сэвидж?

-С каждым новым выходом на сцену мы привносим в образ новые черты, дополняем или убираем что-то. Идет постоянная работа над образом. Мы с каждым разом стремимся обновить свою игру, так как театр-это живое искусство.

-Долго искали трактовку образа Сэвидж? Например, ее играли Раневская, Орлова и Марецкая, и каждая по-своему.

-Про двух других названных Вами актрис я не знала, но что Раневская играла эту роль, мне известно. Я читала ее биографию. Мне было трудно представить Раневскую в этой роли. Фаину Георгиевну я видела, но в других спектаклях. Больше всего запомнилась «А дальше-тишина…». Я тогда училась в Москве и специально ходила учиться у корифеев сцены.

Мои сокурскники почти все хотели остаться в Москве, я-нет. Чтобы остаться в столице, надо иметь своего режиссера, который будет давать тебе роли. Я хотела не пребывать в театре, а именно играть. Была уверена: вернувшись домой, на свою малую родину, без ролей не останусь. Так и произошло. Действительно, в Москве я бы не сыграла ни Турандот, ни Оливию из «Двенадцатой ночи» по Шекспиру. Ни многие другие роли.

-Какая любимая?

-Мне часто задают этот вопрос. Мне трудно выделить какую-нибудь одну. Все любимые. Каждую роль мы вынашиваем. Каждая роль-это наша душа, наша энергия, наши нервы. Каждая роль дорога по-своему, независимо от того детский спектакль или взрослый, главная роль или эпизодическая.

-Вернемся к «Сэвидж». Кто ставил спектакль?

-Заслуженный артист республики Виталий Перчик. Он по образованию актер, но когда у нас был дефицит с режиссерами, мы уговорили его попробовать себя в режиссуре. Мы давно обсуждали с Виталием Валентиновичем эту пьесу, возможную ее постановку. Но тогда на главную роль претендовала Анна Балина. Я напомнила ему наш разговор, он совершенно забыл о нем. А потом решил попробовать. Мы начинали эту работу с нуля. Много искали. Я до сих пор ищу, не удовлетворена найденной трактовкой. Я не знаю, какая она на самом деле, эта странная миссис Сэвидж?

-Два слова о партнерах.

-Мне очень импонирует работа молодых актеров нашего театра. Особенно Игоря Тазранова. Он ближе к нашей школе. Нравится в нем пластическое выражение роли Ганнибала. Ганнибал немного странный, да? Игорь и подает его несколько странно. При этом он добрый, отзывчивый, понимающий. Молодежь, наверное, лучше нас, умнее нас. За ними будущее.

-Да? А я бы отметила как раз игру мастеров: Майманова и Перчика. Долго репетировали?

-Пунктирно работаем давно над этим спектаклем. Два раза была читка, потом вышли на площадку, но работа была прервана гастролями по Тыве. Работаем над спектаклем с февраля.

-В целом, исключая мелкие недочеты, которые устраняются с обкаткой спектакля, довольны премьерой? Зал стоя аплодировал сегодня.

-Мы работаем для зрителя. Если зритель принимает нашу работу, мы довольны. Театр не разрешает вопросы, он только их ставит перед зрителями. Каждый человек для себя проблему сам.

-Какую проблему Вы хотели поставить этим спектаклем?

-Проблему отцов и детей. Это вечная тема. И еще проблему добра, справедливости, благородства и воздаяния.

-Спасибо. Мне кажется, у спектакля хорошие перспективы. Передайте вашим партнерам слова благодарности. Они сегодня блистали и сделали все, что могли. Примите поздравления с юбилеем.

Яна Шатыгина, Член Союза журналистов России