Республика Алтай попала в число неспортивных регионов

Уровень вовлеченности населения в занятия физкультурой и спортом следует поднять, прежде всего, в Орловской, Брянской, Амурской, Иркутской областях, Республике Алтай, Ингушетии и Камчатском крае, сказал министр спорта Павел Колобков в ходе правительственного часа в Совфеде.

«Безусловно, есть субъекты, где требуется усиление физкультурной работы. Я прошу обратить внимание сенаторов от Орловской, Брянской, Амурской, Иркутской областей, Республики Алтай, Ингушетии и Камчатского края», — приводит его слова Rambler News.

В России систематически занимаются физической культурой и спортом 34% населения, или более 46 млн человек, рассказал министр.

Колобков отметил высокий уровень вовлеченности населения в занятия физкультурой и спортом в Краснодарском крае, Новгородской области, Республике Татарстан, Кемеровской области, Республике Дагестан, Чувашской Республике, Ямало-Ненецком автономном округе, Астраханской области. По словам министра, целевой показатель превысил 40% во всех вышеперечисленных субъектах.

«Для сравнения: в 2008 году, когда было создано министерство спорта, только 22 млн граждан вели спортивный образ жизни — это меньше 16% населения. Сейчас порядка 75%, то есть 30 млн учащихся школ и студентов вузов вовлечены в орбиту спорта, при этом более 3 млн из них находятся на этапах спортивной подготовки. Около 23% взрослого экономически активного населения, или более 16 млн человек, регулярно занимаются спортом. Для инвалидов данный показатель превысил 12%, то есть 977 тыс. человек», — рассказал Колобков.

Одной из целей, заявленных в Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ до 2020 года, является увеличение общего числа людей, регулярно занимающихся спортом, до 40% (более 60 млн человек). По мнению министра, «в целом имеются все предпосылки к выполнению ключевого индикатора государственной программы»".