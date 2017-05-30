В регионе ведется набор в члены Молодежного парламента

Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай объявляет о начале процедуры формирования нового состава Молодежного парламента. Прием представлений о кандидатурах и прилагаемых к ним документах Общественного совета направляются в адрес Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай с 30 мая 2017 года по 13 июня 2017 года, кабинет № 403, телефон для справок 8 (38822) 2-27-08, Ромашкин Андрей Викторович.

Инициаторы выдвижения (делегирования) кандидатов в состав Молодежного парламента направляют в Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай следующие документы:

- решение о выдвижении (делегировании) представителей в состав Молодежного парламента в зависимости от субъекта выдвижения;

- копию паспорта кандидата или иного документа, удостоверяющего его личность;

-сведения об основном месте работы или службы, занимаемой должности, а в случае отсутствия основного места работы или службы – о роде его занятий;

- письменное согласие кандидата на выдвижение его членом Молодежного парламента, а также согласие на обработку его персональных данных.

Молодежные общественные объединения и молодежные организации региональных отделений политических партий, зарегистрированные в соответствии с установленным Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» и осуществляющие свою деятельность на территории Республики Алтай не менее одного года, помимо вышеперечисленных документов, направляют в Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай копию устава своей организации и копию документа, содержащего сведения о государственной регистрации этой организации.