Дошкольник, катаясь по траве, "собрал" 20 клещей

20 впившихся клещей сняла мама с дошкольника, живущего на окраине города. Выяснилось, что ребенок вместе с соседскими детьми катался по траве с горки, пишет Роспотребнадзор РА.

«Гулял только около дома», - утверждает другой малыш, который живет на территории садового товарищества.

Еще один ребенок, подросток, прогуливаясь с ребятами по Горно-Алтайску, принес на себе домой четырех таежных клещей. На расспросы родителей отвечал, что ходили по траве только в одном месте - у реки в районе Мебельной фабрики.

Подобных случаев – масса. Клещи в населенных пунктах есть! Безопасно гулять только по асфальтовым дорожкам. Но дети не помнят об опасности. Выход один: обрабатывать их обувь и одежду аэрозолями против клещей. Для детей от 1 года до 6 лет выпускают детские формы, например, Аэрозоль Gardex Baby (Гардекс Беби) от клещей и комаров для детской одежды.

Для обработки одежды более взрослых детей можно пользоваться «взрослыми» средствами («Гардекс», «ДЭТА» против клещей).

Как применять аэрозоли? Не на ребенке!!! Перед употреблением баллон хорошо встряхнуть. Распылить аэрозоль с расстояния 20-25 см на одежду до легкого увлажнения. Обувь и брючки обработать сильнее – чаще всего клещи ползут снизу вверх. Оставить одежду и обувь до полного высыхания, только потом надеть на ребенка. Меры предосторожности: наносить не более 2-х раз в сутки. Не допускать попадания средства на кожу, в глаза, органы дыхания и рот. В случае попадания - промыть водой.

Эксперт по клещам Анатолий Шакиров (из передачи «Москва. Инструкция по применению»): «Не распыляйте аэрозоль вокруг ребенка, заключая его с ног до головы в ядовитое облако. Материнская любовь выражается несколько иначе.

Театр начинается с вешалки, а защита от клеща - с одежды. Штаны заправляйте в носки. Не оставляйте открытой шею и голову: водолазка, легкий платок и т.д. Немало случаев, когда клещ, проползая по спине, попадает в открытый ворот. Если ребенок бегает по траве голышом, осматривайте его каждые 15-20 минут. Клещ никогда не впивается сразу, он некоторое время ползет вверх. На голом человеке, особенно маленьком ребенке, увидеть клеща гораздо проще.

Клещу необходимо проползти 10 см по отравленной ткани, чтобы средство подействовало. И какую же ткань вы собрались отравлять? – правильно, натуральную. Действующее вещество некоторых репеллентов разрушает синтетические материалы. Отправляясь в парк или лесную зону, одевайте ребенка в светлую одежду!

Если вы гуляете с колясочным ребенком в парке, не обработанном от клещей – защитите коляску. Репелленты наносят не только на колеса, но и на колясочные бока».