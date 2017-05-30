В Алтайском заповеднике посчитали животных, вышедших на солнцепечные склоны

В период с 23 апреля по 8 мая в Алтайском заповеднике по побережью Телецкого озера проводился учет марала и медведя на солнцепечных склонах по методике Генриха Собанского, которая заключается в подсчете животных, вышедших на открытые склоны, в бинокль, с лодки или удобной точки на побережье в утренние и вечерние часы.

Сотрудниками Алтайского заповедника было учтено на прителецких солнцепечных склонах 129 маралов и 11 медведей. Больше маралов насчитывали только в 80-е годы 20 века, отметили в пресс-службе Алтайского заповедника.

Небывало многочисленный выход марала отметил госинспектор Богданов В.С., на своем участке он учел 52 животных. Высокое обилие марала по побережью Телецкого озера (48 особей на 1000 га) весной объясняется стремлением животных к первой зелени после очень многоснежной зимы.

Медведей было учтено меньше, чем обычно. Хищники еще не спустились с кедровников, где из-под снега вытаяло много шишек, упавших зимой. Сытные орехи их привлекают больше, чем первая зелень. Тем не менее на некоторых полянах отмечалось до восьми медведей за один учет, среди них была медведица с тремя маленькими медвежатами и медведица с двумя прошлогодними медвежатами. Госинспектор Усик С.В. наблюдал редкую картину попытки охоты медведя на маралов, окончившуюся неудачей.

Итоговые данные весеннего учета марала и медведя на солнцепечных склонах по побережью Телецкого озера будут внесены в Летопись природы - основной научный документ заповедника, в котором сконцентрированы результаты наблюдений за природными процессами и явлениями на заповедной территории.

По информации Юрия Калинкина, научного сотрудника, териолога Алтайского заповедника