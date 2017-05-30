Самка ирбиса с двумя котятами отметилась на фотоловушках в Сайлюгемском

Участники пресс-тура, организованного Всемирным фондом дикой природы (WWF) в партнерстве с Сайлюгемским парком и банком ВТБ, стали свидетелями сенсационного события - одна из фотоловушек зафиксировала самку снежного барса с двумя котятами, сообщает сайт нацпарка.

Ранее на этой территории, на участке "Сайлюгем", камеры не устанавливались. Найденные во время зимних полномасштабных учетов следы ирбиса подтвердили догадки ученых - эта территория снежного барса. Через месяц это подтвердили и кадры, снятые первым фоторегистратором: была зафиксирована самка. Эксперты парка не могли и предположить, что рядом с ней находятся детеныши. Котята попали на дополнительно установленные камеры спустя месяц. Во время просмотра данных, снятых с регистраторов, журналисты, судя по бурной реакции экспертов, пришли к выводу - они стали очевидцами незаурядного события.

Алексей Кужлеков, научный сотрудник Сайлюгемского национального парка:

"Мы кричали и радовались, увидев на кадрах самку с двумя котятами! Это то, ради чего мы, собственно, и работаем. Парк - территория сохранения снежного барса. Судя по всему, барсятам уже около года. Эта семья обитает на участке Сайлюгем, непосредственно на территории парка, о чем свидетельствуют периодические проходы. Данные о них пополнят онлайн-базу, т.к. ранее мы не фиксировали этих особей. Так что у нас пополнение - достоверно доказано присутствие еще трех ирбисов".

На Курайском хребте, на котором специалисты Сайлюгемского парка так же установили рабочие фотоловушки, зарегистрирована беременная самка снежного барса. Впервые автоматические регистраторы зафиксировали ее 5 мая 2017 года, ранее эта особь не встречалась экспертам. Сейчас дикая кошка также, как и сайлюгемская, стала мамой, предполагают ученые. Как правило, за один раз самка ирбиса приносит одного-двух котят, в редких случаях - потомство состоит из трех котят.

Денис Маликов, заместитель директора по науке, научным исследованиям и мониторингу Национального парка "Сайлюгемский":

"Появление любой новой особи - всегда очень важно. Сейчас мы наблюдаем максимально благоприятную и оптимальную картину с точки зрения дальнейшего развития - самку с котятами. Предположим, что самка останется на территории нашего парка и котята в будущем будут расселяться на прилегающие участки, подходящие для обитания. И в этом случае национальный парк выполняет ту функцию, которая на него возложена: резерват, из которого происходит расселение охраняемых животных на сопредельные территории".

По результатам зимних учетов, на территории Республики Алтай подтверждено присутствие 26 особей снежного барса. Список редких животных пополнили как минимум еще 4. В Сайлюгемском парке около 15 снежных барсов, еще 13 - на прилегающих участках. Всего, как утверждают эксперты, в России насчитывается 43-47 особей, подтвержденных данными автоматических камер.