В оздоровительных лагерях Республики Алтай отдохнут в этом году порядка 23 000 детей

С 1 июня в регионе начинается летний оздоровительный сезон. Многие дети поедут отдыхать и набираться сил в оздоровительные лагеря. По информации заместителя министра здравоохранения РА по детству и родовспоможению Людмилы Викторовны Сарбачаковой, за летний сезон планируется охватить оздоровительным отдыхом 22 970 детей. На территории региона будет работать 234 детских лагеря, включая учреждения дневного пребывания, сообщает сайт Минздрава РА.

В рамках работы по организации медицинского обеспечения детского оздоровительного отдыха составлен график инструктажа медицинских сотрудников, направляемых в летние детские оздоровительные лагеря в 2017 году. Приказами главных врачей медицинских организаций здравоохранения Республики Алтай закреплены ответственные за это направление врачи.

Детские оздоровительные лагеря республики обеспечены противоклещевым иммуноглобулином, а также необходимыми перевязочными материалами и медикаментами для оказания необходимой медицинской помощи.