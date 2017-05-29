C 22 по 28 мая в Грузии на реке Мтквари проходил чемпионат и первенство Европы по рафтингу. Соревнования проходили в четырех возрастных категориях: U-19 (юноши и девушки), U-23 (молодежь), Open (профессионалы) и Masters (ветераны).
В результате две команды из Горно-Алтайского государственного университета по сумме дисциплин стали чемпионами Европы – молодежная (до 23 лет) и взрослая (профессионалы), говорится на сайте правительства РА.
Команда ГАГУ, выступающая за Россию в группе до 23 лет, одержала победу во всех дисциплинах - спринте, параллельном слаломе, слаломе и длинной гонке, которая испытывает спортсменов на выносливость, скорость и способность выбирать лучшую линию по реке.
Команда ГАГУ (мужчины) заняла первое место в параллельном слаломе, слаломе и длинной гонке, завоевала «серебро» в спринте и также в общем зачете стала чемпионом Европы.
«Два из пяти комплектов золотых наград России получены под флагом спортивного клуба ГАГУ», - подчеркивает пресс-служба университета.
Две команды из ГАГУ завоевали титулы чемпионов Европы по рафтингу
C 22 по 28 мая в Грузии на реке Мтквари проходил чемпионат и первенство Европы по рафтингу. Соревнования проходили в четырех возрастных категориях: U-19 (юноши и девушки), U-23 (молодежь), Open (профессионалы) и Masters (ветераны).
В результате две команды из Горно-Алтайского государственного университета по сумме дисциплин стали чемпионами Европы – молодежная (до 23 лет) и взрослая (профессионалы).
Команда ГАГУ, выступающая за Россию в группе до 23 лет, одержала победу во всех дисциплинах - спринте, параллельном слаломе, слаломе и длинной гонке, которая испытывает спортсменов на выносливость, скорость и способность выбирать лучшую линию по реке.
Команда ГАГУ (мужчины) заняла первое место в параллельном слаломе, слаломе и длинной гонке, завоевала «серебро» в спринте и также в общем зачете стала чемпионом Европы. «Два из пяти комплектов золотых наград России получены под флагом спортивного клуба ГАГУ», - подчеркивает пресс-служба университета.
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