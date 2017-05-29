Две команды из ГАГУ стали чемпионами Европы по рафтингу

C 22 по 28 мая в Грузии на реке Мтквари проходил чемпионат и первенство Европы по рафтингу. Соревнования проходили в четырех возрастных категориях: U-19 (юноши и девушки), U-23 (молодежь), Open (профессионалы) и Masters (ветераны).

В результате две команды из Горно-Алтайского государственного университета по сумме дисциплин стали чемпионами Европы – молодежная (до 23 лет) и взрослая (профессионалы), говорится на сайте правительства РА.

Команда ГАГУ, выступающая за Россию в группе до 23 лет, одержала победу во всех дисциплинах - спринте, параллельном слаломе, слаломе и длинной гонке, которая испытывает спортсменов на выносливость, скорость и способность выбирать лучшую линию по реке.

Команда ГАГУ (мужчины) заняла первое место в параллельном слаломе, слаломе и длинной гонке, завоевала «серебро» в спринте и также в общем зачете стала чемпионом Европы.

«Два из пяти комплектов золотых наград России получены под флагом спортивного клуба ГАГУ», - подчеркивает пресс-служба университета.

Две команды из ГАГУ завоевали титулы чемпионов Европы по рафтингу C 22 по 28 мая в Грузии на реке Мтквари проходил чемпионат и первенство Европы по рафтингу. Соревнования проходили в четырех возрастных категориях: U-19 (юноши и девушки), U-23 (молодежь), Open (профессионалы) и Masters (ветераны).



В результате две команды из Горно-Алтайского государственного университета по сумме дисциплин стали чемпионами Европы – молодежная (до 23 лет) и взрослая (профессионалы).



Команда ГАГУ, выступающая за Россию в группе до 23 лет, одержала победу во всех дисциплинах - спринте, параллельном слаломе, слаломе и длинной гонке, которая испытывает спортсменов на выносливость, скорость и способность выбирать лучшую линию по реке.



Команда ГАГУ (мужчины) заняла первое место в параллельном слаломе, слаломе и длинной гонке, завоевала «серебро» в спринте и также в общем зачете стала чемпионом Европы.

«Два из пяти комплектов золотых наград России получены под флагом спортивного клуба ГАГУ», - подчеркивает пресс-служба университета.



C 22 по 28 мая в Грузии на реке Мтквари проходил чемпионат и первенство Европы по рафтингу. Соревнования проходили в четырех возрастных категориях: U-19 (юноши и девушки), U-23 (молодежь), Open (профессионалы) и Masters (ветераны).В результате две команды из Горно-Алтайского государственного университета по сумме дисциплин стали чемпионами Европы – молодежная (до 23 лет) и взрослая (профессионалы).Команда ГАГУ, выступающая за Россию в группе до 23 лет, одержала победу во всех дисциплинах - спринте, параллельном слаломе, слаломе и длинной гонке, которая испытывает спортсменов на выносливость, скорость и способность выбирать лучшую линию по реке.Команда ГАГУ (мужчины) заняла первое место в параллельном слаломе, слаломе и длинной гонке, завоевала «серебро» в спринте и также в общем зачете стала чемпионом Европы.«Два из пяти комплектов золотых наград России получены под флагом спортивного клуба ГАГУ», - подчеркивает пресс-служба университета. Фото: ГАГУ Фото: ГАГУ